箭在弦上！安倍將對東京、大阪等7處發布緊急事態宣言 為期一個月

《NHK》在日本時間週一 (6 日) 傍晚報導，日本政府在基於「新型流感對策特別措施法修正案」的規定下，首相安倍晉三已經打算針對東京、大阪等 7 個行政單位發布「緊急事態宣言」，時間將為期一個月左右。

日本首相安倍晉三在週一 (6 日) 傍晚出席自民黨的高層會議，明確表態準備在 4 月 7 日發布緊急事態宣言。他在尋求政府「諮詢委員會」的意見後，打算針對東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、兵庫縣、福岡縣發布緊急事態宣言。時間將為期一個月之久。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在日本快速升溫，日本政府擔心醫療體系崩潰，終於打算發布緊急事態宣言，希望疫情能夠獲得控制。

具體的實施內容將由日本各道、都、府、縣的首長們來決定，但是不可強制阻斷鐵、公路等交通。也因此，並不會演變成像是其他國家封城 (Lockdown) 般的狀態。

各道、都、府、縣首長 (知事) 的主要權限：

居民的外出：除了食物採買與工作等原因外，可要求居民們禁止外出。

設施的限制：可要求或指示學校、福祉設施、電影院、百貨公司等設施停止營業，或是禁止使用。

食物、醫藥品：可要求將必要物資賣給當局，進行徵用或保管。

物資的運送：可要求或指示，進行疫苗、食物等緊急物資的運送。

東京在 4 月 5 日新增 143 例確診，截至當 (5) 日為止，東京的確診病例累計 1033 人。而其中有 92 人的感染途徑不明。