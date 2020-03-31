抗疫急灑錢 日本擬推出60兆日圓史上最大規模刺激計畫

疫情蔓延使得經濟陷入衰退，日本執政黨提出日本 60 兆日圓的刺激計畫，為日本有史以來最大規模。

日本自民黨週二 (31 日) 提議，這項刺激方案包括 20 兆日圓的財政措施，其中包括民營範圍和其他措施。計畫中，超過 10 兆日圓的金額將以現金、補貼和優惠券的形式向公眾發放，相當於消費稅率削減 5%。

日本首相安倍晉三上周六曾預告將提出額外預算案，投入金額將史無前例，為刺激經濟提供金援，但該計劃並未公布籌資細節。

日本國會已通過自 4 月 1 日開始的會計年度常規預算案，金額約 9500 億美元，未來再加上「額外」預算案，日本財政赤字的急速擴大似乎無法避免。

2008 年 8 月至 2009 年 12 月金融海嘯期間，日本曾相繼推出五套刺激方案。自民黨政策負責人岸田文雄表示，此次刺激計畫的規模可能還不夠，如果需要，將考慮採取更多的經濟措施，並預估一籃子方案規模最終可能將達 100 兆日圓。

岸田文雄已向首相安倍晉三提交上述提案，請安倍在此問題上發揮領導作用，並拿出一套規模甚至更大的政策應對方案。

根據這項計畫，最新方案的規模相當於日本國內生產總值的 10% 以上。提案中，政府可能推出超過 40 兆日圓的企業融資措施，黨稅務委員會並將考慮推遲和削減稅務繳付。