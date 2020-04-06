疫情持續衝擊 分析師：三星晶片需求恐受明顯打擊

《彭博社》報導，武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續延燒，對製造業帶來衝擊。三星電子作為全球最大的記憶體晶片、手機、顯示器和設備製造商，也因此遭受打擊，儘管短期內線上活動激增推動了雲端相關需求，但整體需求下滑將明顯損害季度業績。

與其他高科技公司一樣，三星電子正面臨著疫情帶來的衝擊，已經迫使該公司關閉南韓龜尾、印度等地的工廠，使三星損失了數日的產出。

在短期內，由於數百萬民眾在家隔離，線上活動激增，推動了數據中心和雲端服務相關的記憶體晶片的需求，三星因此受惠。然而，半導體需求的短期激增是否可以抵消疫情對全球經濟帶來的衝擊仍有待商榷。有內部人士指出，如果疫情持續到下半年，三星電子恐將無法達到公司預期的 2020 年兩位數營收成長。

美國研究機構 Semiconductor Advisors 資深分析師 Robert Maire 表示：「科技業的發展持續增長，我們目前確實處於未知的狀態，但是我們還未見到預期的全球性衰退。不過，在晶片需求方面，由於負面的經濟影響，晶片需求將不會再如同先前受惠於智慧型手機、電視和消費電子產品等含半導體設備的強勁需求。」

半導體部門佔三星營業獲益的一半以上，該公司也大量投資在記憶體晶片的研發，但是高管和投資者擔心，疫情若持續下去，可能將削弱對智慧型手機和其他電子產品的終端需求，進而嚴重打擊晶片業。

三星的股價自 2020 年 1 月的峰值以來已下跌超過 20%，分析師預期，受到 3 月份武漢肺炎疫情在全球擴散影響，本季度業績將受到明顯的打擊。南韓券商 Eugene Investment & Securities 表示，三星電子第二季營收成長可能將急劇下跌 12.3%，而第一季營收成長預期僅 0.1%。

三星電子股價走勢 (圖片：彭博社)

南韓券商 Hana Financial Investment 更預期，三星電子 2020 年智慧型手機的銷售將從 3 億台削減至 2.6 億台，此外，今年 OLED 面板出貨量將下跌 12%，至 3.73 億美元。TrendForce 也對三星電子的電視出貨量預測下調了 5.8%，至 2.052 億台，並警告表示，隨著北美和亞洲疫情的惡化，還可能進一步下滑。

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