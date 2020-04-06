不打價格戰、深耕小規模危老案 寶和總座張應偉：要當精品建商

房地產價格來到高點，不少建商考量利潤變少，近 2 年瞄準重劃區加速推案、盼望能提升週轉率；寶和建設卻逆向而行，專營雙北小規模危老案，以好地段、精緻品質與售後服務為訴求，不打價格戰，總座張應偉表示，從城市打響知名度、避開大型建商的成本競爭，讓他能夠專注於蓋出好產品。

有別於其他創業型的建商，為了推案順利、通常多選擇購地相對簡單的重劃區開始推案，張應偉認為，重劃區最大的問題就在於生活機能與價格兩個要素，當景氣反轉、買氣停滯，就容易拉長建案銷售期。布局市中心、不求建案的規模，讓他避開大型建商競爭的成本壓力，更專注建案的品質。

張應偉進一步指出，未來 5 年、房地產的住宅將從硬體走向軟體，現在正是他練兵的好時機。「只要我們能在雙北做出好業績，導入新的建材跟服務，假以時日寶和定能成為消費者心目中的精品建商。」

有鑑於房地產最講求地段訴求，寶和建設從精華區土地開始布局，機能發展早已成熟，單一建案量體不大、房價也有區域客支撐，只要蓋的好、就能夠被市場接受，不用單純從價格上與其他建案競爭。

他直言，寶和建設旗下還有代銷部門，除了推出自建案、也承包代銷案，讓更能精準了解業界動態更是寶和優勢。

至於未來 5 年建築趨勢，張應偉表示，智慧化建築是必然可見的方向，真正的智慧家庭應該要有更聰明、能互動的智慧管家，在少子化、高齡化，甚至草食不婚族的社會結構改變下，「孤獨經濟」與更便利的生活遲早來臨。

然而現在不少標榜智慧家庭的設備商，基本上都只賣設備，以及簡單的固定模式；但面對未來的升級、客製化的問題，未必能夠獲得解決。他認為，雖然目前還無法走到人工智慧的模式，但一定要保留未來可以被整合的機會，才能位住戶帶來更方便的生活。

費米執行長張厚醇表示，未來無論智慧建築、智慧家庭，都將朝向雲端智慧物業管理、虛擬智慧管家等功能，都必須被完整納入住戶的生活當中；未來費米將與寶和相互配合、提供更多智慧化生活的可能性。