〈房產〉顏炳立：疫情第二季無法平息 房市恐出現變現拋貨潮

外資商仲戴德梁行董事總經理顏炳立今 (25) 日指出，全台房市 2019 年第 4 季春暖花開，本來預測今年將持續增溫，卻碰到新冠肺炎疫情擴散，讓人有「春天哪會這呢寒」的感慨。顏炳立認為，如果第 2 季疫情仍未平息，房市將出現恐慌性變現拋貨潮。

顏炳立強調，過去 4 年全台房市以剛性自用為主，未來 4 年也是同樣需求撐盤，如果疫情短期能獲控制，會有遞延買盤出現，而疫情停止時為購屋時機， 但如果到今年第 2 季，疫情仍無法平息，房市恐出現恐慌性變現拋貨潮，

戴德梁行今日舉行今年第 1 季商用不動產發布會，顏炳立會中指出，2019 年全台房市好轉，感覺像一隻牛要站起來了，沒想到殺出一隻黑天鵝，旁邊還有一隻大熊在吼，結果牛反而戴上口罩躺平。

顏炳立表示，今年房市進入量增價溫，落底盤整格局，碰到新冠肺炎，目前來看，土地市場受影響不大，逆「疫」而行，建商仍然繼續準備，等風再起，辦公市場表現也不錯，飯店市場交易則已在搏鬥中。

在美國 Fed 降息 4 碼且追加無上限的量化寬鬆後眾之下，顏炳立認為，原本已經落底的台灣房市，由於大規模資金量化寬鬆，使落底再生變數，自用型買方目標是要低價買到，而全球降息下，資金購買力下降，穩定收益型商用不動產可望受青睞。