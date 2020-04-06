疫情削弱消費類電子產品需求 三星第一季獲利預期將持平

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，有不少企業要求員工在家工作，推升了筆記型電腦和數據中心的需求，也帶動了三星電子的記憶體晶片銷量。然而，受疫情影響，消費類電子產品的銷量疲軟，三星電子第一季獲利預期與去年持平。

三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商，此外該公司也生產家用電器和顯示器等，預計於 7 日公布 2020 年第一季獲利預估。市場認為，由於疫情導致工廠和商店關閉，第一季業績將持平，未來幾季則將受到下跌的壓力。

根據 Refinitiv SmartEstimate 的分析，三星第二季的營業利潤預期為 6.2 兆韓元 (50.5 億美元)，與去年同期持平。該機構曾警告表示，疫情將損害今年的智慧型手機和消費電子產品的銷售，若疫情長期下去，可能將進一步危害記憶體晶片需求的增長。

「如果疫情持續到今年下半年，記憶體市場的前景可能將因此惡化。」 南韓野村證券首席研究員 CW Chung 在一份報告中表示。

報導表示，去年在中國首次爆發疫情時，三星將生產基地轉向越南和印度等國家的戰略似乎正在奏效，但是，隨著病毒在全球範圍內傳播，三星還不得不關閉在歐洲、印度和美國的工廠和商店，令投資者感到擔憂，三星電子的股價今年迄今為止下跌了 15%，但仍優於大盤的下跌 22%。

南韓證券商 Hanwha Investment&Securities 估計，三星的第一季智慧型手機銷量，將比去年同期下跌 17%。去年，由於智慧型手機和晶片業務的收益大跌，導致三星全年獲利大減。