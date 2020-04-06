餐飲業前2月營業額年增幅創17年新低 導入外送、宅配有助減緩疫情衝擊

經濟部統計處今 (6) 日公布產業經濟簡訊，餐飲業去年營業額達 8116 億元，年增 4.4%，今年以來受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，民眾減少外出用餐、聚會，前 2 月營業額達 1415 億元，僅年增 0.5%，創近 17 年同期最低增幅，不過，隨著餐飲業導入外送、宅配服務，可望有助減緩疫情衝擊。

統計處調查，今年前 2 月餐館業及飲料店業有提供外送或宅配者，營收年增 5.2%，無提供者，營收則年減 8%，看好宅經濟商機，餐館業及飲料店業近年也紛紛投入外送、宅配服務，占比由 2018 年的 40.1% 提升至今年 53.8%，提高 13.7 個百分點，其中又以飲料店業提高 15.1 個百分點最多。

另一方面，經濟部表示，民眾外食減少，也讓超市及量販店業績增，統計今年前 2 月受疫情影響，餐飲業營業額年增率僅 0.5%，但超市及量販店則因替代效果，生鮮、冷凍食品等烹飪食材銷售增溫，營收分別年增 15.1% 及 10.8%，也顯示民眾消費行為的轉變。

面對疫情衝擊，經濟部中小企業處日前也公告餐飲補助作業要點計畫，將編列 1.65 億元，預計可協助 1.1 萬家餐飲業者導入外送服務，每家補助上限為 1.5 萬元，協助業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型。