沙國能源部：未來數月的原油供應將保持在日產1230萬桶

據報導，沙烏地阿拉伯能源部表示，已經指示國家石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 在未來幾個月內持續以每日 1230 萬桶的速度供應原油。

全球最大的石油出口商沙烏地阿美曾表示，將在 4 月增加原油供應，而石油出口將從 5 月起突破 1000 萬桶 / 日，再創歷史新高。

自 3 月 6 日 OPEC 及其他石油生產國之間的減產協議破局以來，布蘭特原油期貨價格下跌了 51%，至每桶 24.88 美元，是自 1988 年推出以來最差的 10 日表現。

沙烏地阿拉伯財政部長 Mohammed al-Jadaan 表示，該國將通過龐大的供應量和財務實力來維持適者生存的石油戰略，該國生產的原油在全球市占率超過十分之一。

在本週一，沙烏地阿美曾表示，將會維持原定的石油增產計畫，並且對每桶 30 美元的價格「非常滿意」，似乎意味已經準備好忍受低油價。

先前，沙烏地阿拉伯作為 OPEC 領導人，希望加大減產計畫，以支持因武漢肺炎疫情造成的油價下跌，但俄羅斯卻拒絕進一步減產。沙烏地阿拉伯便在上週表示，將啟動增產計畫，是十多年來的首次，也表明已經準備好與俄羅斯和其他競爭對手進行長期鬥爭。

自 2014 年油價暴跌以來，沙烏地阿拉伯持續處於赤字狀態，該國原本宣布 2020 年預算為 1.02 兆里亞爾，分析師表示這主要是基於每桶約 60 美元的油價所估算的。