〈ETF大講堂〉石油ETF有望反彈 投資者承接仍需謹慎

受到武漢肺炎疫情在全球傳播，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯的價格戰影響，原油需求下跌產量激增，導致原油價格暴跌，日前，美國基準西德克薩斯中質原油 (WTI) 的價格跌至每桶 20 美元以下，創 19 年來首見。

追蹤石油期貨的美國石油指數基金 (USO-US) 下跌了 67%，而持有能源股的 SPDR 能源類股 ETF (XLE-US) 也下跌了 53%。不過，市場分析，從中長期來看，石油 ETF 仍可能出現反彈。

隨著沙烏地阿拉伯威脅增產，石油供應每日可能增加 200 到 300 萬桶，價格可能將急劇下降，甚至可能跌至 10 美元以下。實際上，在某些實際交易當中，油價已經落入難以想像水平，例如，加拿大西部精選原油 (Western Canadian Select) 日前的交易價格為 5.08 美元。

油價將變得如此低，以至於生產商將被迫停產，在美國和其他地區，新井的投資也將急劇下降，Rystad Energy 分析師預測，每日產量必須減少 300 萬至 400 萬桶，才能防止存儲量被填滿。

分析師認為，短期停工可能有助於平衡原油市場，一旦油價回升，這些停產的油井能相對較快地投入使用，最終，隨著隔離的結束，民眾重新離開家裡、開車和乘坐飛機，原油需求將會反彈。

市場預期，在未來幾年，油價至少會回到 40 美元以上，是目前的兩倍。投資者有機會因此獲得良好的投資機會，但仍需持謹慎態度。

在廣泛的 ETF 當中，與油價最相關的是追蹤石油期貨的基金，例如美國石油 ETF (USO-US)，通過投資期貨合約以追蹤現貨油價，對短期現貨價格較為敏感，波動較大，而如果油價在短期內繼續下滑，USO 很可能在反彈之前可能會進一步下跌，從而導致巨額​​虧損，將很難彌補或幾乎無法彌補。

迄今為止，投資者已向 USO 投入了 28 億美元，其中部分投資者中已經陷入困境，該基金的流動資產總額僅為 23 億美元。

另外的選擇是，美國 12 月原油期貨指數基金 (USL-US)，該基金主要投資地區為美國，追蹤庫欣和奧克拉荷馬州輕原油期貨，包括最近月以及未來十一個月，共十二個期貨合約的平均價格變化，該基金仍然容易受到價格動盪的影響，但是以 12 個合約價格來平均，因此對現貨石油價格的波動不那麼敏感，有助於大大減少波動程度。

對於放長期的投資者而言，想從石油反彈獲益的最佳方法可能是通過能源股 ETF，他們更加多元化，且費用率通常很低；但仍值得注意的是，能源股並非毫無風險，因許多能源公司的槓桿率很高，在當前環境下可能無法償還債務，也可能破產。

也因著能源股的破產風險，故與那些專注於較小的獨立勘探和生產公司的基金相比，像是 SPDR 能源類股 ETF 等大型、綜合性原油公司有更大敞口的基金可能會更好。

另一個值得考慮的是 VanEck Vectors 煉油商 ETF(CRAK-US)，該基金專門持有將原油轉化為汽油、柴油、噴氣燃料等產品的煉油商公司之股票，像原油生產商一樣，由於疫情導致市場對石油產品的需求暴跌，如今也讓煉油商們苦苦掙扎。

但是，市場分析師認為，一旦疫情過去、經濟恢復活力，對旅行和休閒的壓抑需求獲得釋放時，煉油商可能會首先受益，另外，煉油商通過原油價格和成品油價之間的價差賺錢，因此不用太過擔心原油的絕對價格。