再刷新高! Fed大力購債 資產負債表達5.81兆美元

美國聯準會 (Fed) 的資產負債表繼續擴大到創紀錄的 5.81 兆美元，較前一週增加 5570 億美元，反映 Fed 為了恢復市場秩序，繼續大力購買公債和抵押貸款擔保證券 (MBS)，也意味著已處於歷史高點的資產負債表，很可能繼續刷新紀錄。

根據 Fed 週四 (2 日) 在網站公布的數據，截至週三 (1 日)，持有的總資產增加 5570 億美元。

銀行從 Fed 貼現窗口的借款為 437 億美元，從前一周的 508 億美元下滑。

Fed 與外國央行的流動性互換達到 3,485 億美元，比前一週增加 1425 億美元，這項措施目的在緩解全球美元融資吃緊的局面。

Fed 持有的美國公債如今達到 3.34 兆美元，從前一週的 2.98 兆美元上升。

過去幾週，Fed 推出多項緊急流動性計畫，讓金融市場和實體經濟保持穩定的信用流動。Fed 目前購債規模已經遠超過上一回金融危機後的類似行動。

截至週三，市場透過「貨幣市場共同基金流動性工具」(MMLF) 買進的金額為 527 億美元，增加 220 億美元。Investment Company Institute 週四發布的資料顯示，這項機制有助抑制資金從主要貨幣市場基金外流。

另一項透過「一級交易商信貸機制」（PDCF）安排的貸款為 331 億美元，僅增加 53 億美元。