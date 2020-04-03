馬來西亞央行：疫情影響 今年經濟成長恐萎縮

受到因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的封鎖和大宗商品價格的急劇下跌，馬來西亞央行預期，今年馬來西亞的經濟將呈現萎縮。

馬來西亞央行週五 (3 日) 在年度經濟和貨幣評論中表示，今年的國內生產總值可能藉於萎縮 2% 至增長 0.5% 之間，而疫情在全球大流行，嚴重打擊了馬來西亞的旅遊業，並抑制了私人消費和投資，而動蕩的原油價格亦將影響該國的收入。

「我們很清楚疫情相關的局勢非常動盪，而且還在持續變化，仍然存在很大的不確定性。」馬來西亞央行行長 Nor Shamsiah Mohd Yunus 表示，修改後的前景已是該行目前的「最佳估計」。

馬來西亞央行在上個月將其政策利率下調 25 個基點至 2.50%，並將銀行的存款準備金率下調 100 個基點至 2%，以在經濟低迷時期提振經濟，馬國政府也宣布了一系列刺激措施，總額達 2500 億林吉特 (合 580 億美元)，其中包括現金發放和六個月的銀行貸款延期。

馬國央行預計，在全球需求回升和持續的政策措施的支持下，國內經濟成長將在年底前回升，並在 2021 年恢復正常。

報告也預期，馬來西亞出口導向型產業的將於 2021 年迎來新增長、消費者信心和旅遊業復甦。

馬來西亞伊斯蘭銀行首席經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 則預測，馬來西亞今年的經濟將萎縮 1.5%，同時也警告表示，數據可能更差，因為市場情緒變化很大，尤其是在這樣充滿不確定的時期。