國會需再推刺激法案？經濟學家：2兆美元還是不夠

短短兩週內，美國初領失業救濟金就逼近 1000 萬人，儘管國會上週已經通過了史無前例、規模 2 兆美元的財政刺激計畫，經濟學家仍呼籲政府祭出更多經濟救助措施，來因應疫情造成的失業潮。

美國智庫 Economic Policy Institute 與美國勞工部前首席經濟學家 Heidi Shierholz 表示，勞動力市場在數週內急轉直下，聯邦政策制定者絕對需要再提供更多紓困案，替社交疏離措施解除後的經濟，提供更多支持。

美國總統川普於上週五簽署了美國史無前例的財政刺激法案 (The CARES Act)，款項包含了用於擴大失業救濟金的 2500 億美元。

勞工部週四 (2 日) 公佈上週初領失業救濟金人數達到 664.8 萬人，相當於前一週 328.3 萬人的兩倍。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為，這 2 兆美元的援助法案還不夠，他表示：「最新公布的失業數據，將不可避免地引領政府批准另一項紓困法案。」

隨著企業陸續關閉，零售、旅遊、和飯店也面臨大裁員，經濟學家預估未來幾個月，失業率將飆升為目前水準 3.5% 的 4 倍。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國首席經濟學家 Gregory Daco 估算，在疫情緩解、勞動力市場恢復前，美國將有超過 2000 萬人失業，失業率可能攀升逾 12%。

一些決策者已開始呼籲政府制定另一項疫情紓困計畫，儘管細節條款內容尚無共識，白宮週三向 CNBC 表示，目前尚未開始計劃另一項財政刺激法案。