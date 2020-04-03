亞開行：疫情恐讓全球GDP折損5%

亞洲開發銀行 (ADB) 週四 (2 日) 表示，武漢肺炎 (COVID-19) 在各國經濟體肆虐造成的損失恐怕高達 4.1 兆美元，接近全球 GDP 的 5%。

根據該行發布的《亞洲發展展望》報告，若疫情能在短時間內獲得控制，可以將損失控制在 2 兆美元，約佔全球 GDP 的 2.3%，而包括中國在內的開發中亞洲國家的經濟損失，將佔總損失的 22% 至 36%。

疫情對全球經濟短期與長期影響預期 (圖片: 彭博社)

ADB 首席經濟學家澤田康幸 (Yasuyuki Sawada) 在報告中表示：「沒有人能預測 COVID-19 會擴大到何種程度，控制疫情的時間恐怕會比目前所預計更長，發生嚴重市場動盪和金融危機的可能性不容忽視。」

ADB 曾於 3 月 6 日估計，疫情爆發可能使全球經濟損失 3470 億美元，並讓全球經濟增長折損 0.4 個百分點。如今疫情震央已從中國轉移到至歐洲和美國，全球確診人數突破 100 萬人。

下修亞洲經濟成長預測

ADB 如今預估，2020 年亞洲經濟成長率可能只有 2.2%，從去年 9 月預測的 5.5% 大幅下調；並將中國今年經濟成長預測從 6% 調降為 2.3%。報告指出，今年整體開發中亞洲國家經濟成長都將放緩。

ADB 表示，即使經濟活動減弱和疲軟的大宗商品價格會減緩物價漲勢，但通膨仍可能會因食品成本上漲而加速升溫，直到 2021 年才會趨於和緩。

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