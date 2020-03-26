疫情肆虐！美國上周初領失業金暴增近330萬人 創歷史新高

美國勞工部週四 (26 日) 發布最新報告，上週初領失業金人數暴增至 328 萬人，不僅超越金融海嘯時期紀錄，更創下歷史新高，顯示在武漢肺炎疫情 (COVID-19) 衝擊之際，危機已經開始浮現。

美國初領失業金人數為政府用來衡量首次申請失業救濟金的人數，反映美國每週的失業率變化，因其時效性極強，為了解當前經濟情況的領先指標，被視為勞動力和就業市場的關鍵數據。

週四 (26 日) 數據顯示，截至 3 月 21 日一週內，首次申請失業救濟金人數較上週飆升三倍多，至 328 萬人，，打破金融海嘯時期的 66.5 萬人，以及 1982 年 10 月的 69.5 萬人的歷史最高水平。上週初領失業金僅 28.2 萬人，反映出美國在遭受疫情嚴重打擊前之情況。

(圖：Zerohedge)

因疫情不確定性較高，經濟學家預期範圍較以往廣泛，花旗 (Citi) 經濟學家預期申請人數將上升至 400 萬人，瑞銀 (UBS) 經濟學家則預期申請人數為 86 萬人。

美國各州平均申請人數皆顯著上升，其中以賓州申請數量最高，來到 37.9 萬人。美國四大洲大受衝擊，加州新增 12.9 萬人至 18.7 萬人，德州大增至約 15 萬人，疫情最嚴峻的紐約州達到 8 萬人，佛羅里達州達到 7.4 萬人，50 個州加上哥倫比亞特區共計 9 個州的申請數量較上週增加 10 萬以上。

(圖：Zerohedge)

不過，由於申請人數暴增，導致部分州的申請網站或電話專線運行速度緩慢，甚至出現故障，因此目前還無法準確紀錄確切人數，盛寶銀行的 Christopher Dembik 警告，各州的失業保險計劃辦公室對於大量申請不知所措，這導致一些申請數量尚未公佈，這意味著下週數據可能更糟。