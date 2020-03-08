美制裁華為會議本周登場 市場緊盯台積電受影響程度

美國政府原定 2 月底召開的內閣層級會議，改期至 3 月 11 日，會中將擬定對中國與華為方針，傳將進一步加大施壓力道，對企業出貨華為採取更嚴格規則，由於華為是晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 大客戶，市場將密切關注對台積電的影響。

美國政府此次將召開的高層級會議，聚集包括商務部、國防部、國務院、財政部等重要部會首長，擬定對中國及華為的方針，可能擴大限制力道，如將源自美國技術比例限制標準降至 10%，或修改外國直接產品規定，要求使用美國晶片製造設備的外國廠商，須獲美方批准，才可出貨晶片給華為。

外資計算，在目前定義下，技術含量規範不包括設備，台積電來自美國技術含量不到 5%，就算限制標準降至 10% 以下，也不會對台積電造成影響，不過，若將含有美國技術含量的設備也納入計算，台積電源自美國技術比重就會提升至 17%。

外資指出，華為在中國智慧型手機市占率高達 4 成，在全球網路建設市占超過 3 成，也是全球建構 5G 通訊網路的重要角色，若華為發展 5G 腳步受阻，整個產業鏈都會因此受衝擊。據外資估算，華為占台積電營收比重約 15%。

外資認為，雖然台積電還有蘋果、高效運算訂單、AMD 與持續成長的物聯網需求挹注，但若美國提升禁令，將使台積電今年營運成長趨緩，不易達成營收年增 2 成的目標。

此外，近期市場傳出，華為因手機庫存量偏高，縮減對台積電的 5G 晶片訂單，外資認為，台積電獨霸全球 7 奈米晶圓代工市佔率，且 5 奈米量產進度與良率也相當順利，另一方面，在 5G、物聯網等需求推升下，高階製程晶片供不應求，華為縮減訂單雖可能使台積電第 2 季營運存在下修財測風險，但短少的訂單可望由其他客戶補足。