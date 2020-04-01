疫情衝擊 標普：今年全球經濟成長恐將趨近零

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全情經濟帶來衝擊，據標準普爾全球評級公司 (S&P Global Ratings) 的分析，由於疫情造成的全球經濟動盪以及多國祭出封鎖措施，2020 年全球經濟成長恐將會趨近零。

標普全球首席經濟學家 Paul Gruenwald 表示：「由於武漢肺炎疫情對經濟活動和金融市場的持續異常影響，預期今年全球經濟成長率將降至 0.4%。」

標普所估的 0.4% 成長率將是自 1982 年經濟衰退以來的新低紀錄，不過，S&P 也預期，成長率將在 2021 年時將反彈至 4.9%。

在 3 月的第三週，共有 328 萬美國人申請了失業救濟，是 1982 年的歷史高點的四倍多。疫情造成的停工迫使部分企業關門大吉，全球數十億人需待在室內自我隔離以減緩疫情的擴張，迄今為止，確診病例達 858,289 例，死亡 42,318 例。

從地區來看，美國和歐洲的情況是標普的大幅下修的成長預測的主因，標普預期美、歐兩國成長率將分別下滑 1.3% 和 2%。該公司預計，與今年第一季相比，美國將在第二季下跌 12%，失業率很可能會超過 10%。不過，美國的經濟成長仍可能會在 2021 年反彈至 3.2%。

另一方面，新興市場也預期將下滑，其中下跌幅度最大的市場是印度，預計收縮 3.5%。印度於 3 月 22 日已宣布對全國 13 億人口實行 21 天「宵禁」以控制疫情。中國的經濟成長則預期在今年下跌至 3%。

「由於從疫情導致經濟變量的過程仍然呈現高度不確定性，因此我們基準預期仍然處於下行趨勢。」標普說道。