肺炎疫情+油價暴跌 3月全球糧食價格急遽下滑

聯合國糧食及農業組織 (Food and Agriculture Organization,FAO) 週四 (2 日) 發布報告稱，在疫情壓制需求以及油價暴跌的衝擊之下，3 月全球糧食價格急遽下跌。

FAO 糧食指數主要衡量一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類以及糖類每月價格變化，由於疫情重傷經濟前景，糧食需求受到衝擊，3 月 FAO 糧食指數月減 4.3%，平均報 172.2 點。

(圖：FAO)

FAO 高級經濟學家 Abdolreza Abbassian 表示：「價格下跌主要是由需求因素驅動，而非供應，至於需求則是受經濟前景惡化所影響。」

其中又以糖類價格指數跌幅最大，月減 19.1％。FAO 稱這和全球多國實行封鎖導致消費量下滑，以及油價暴跌影響乙醇供應商需求有關。

植物油價格指數月減 12.0％，主要與油價暴跌、市場不確定性提升有關，棕櫚油、大豆和菜籽油價格上月一致呈下行趨勢。

FAO 分析師 Peter Thoenes 表示：「生物燃料是糖、植物油的重要需求來源，然而過去一個月來，油價重跌一半以上，這為生物燃料帶來巨大下行風險，進而衝擊糖、植物油價格表現。」

另外，乳製品價格指數下滑 3％，肉類價格指數下滑 0.6%，穀物價格指數下滑 1.9％，不過因疫情擔憂，且先前有報導稱越南可能實行出口禁令，大米價格已連續第 3 個月上漲。

FAO 稱儘管糧食市場受到部分物流問題干擾，但預期影響時間及規模不會對全球市場產生重大影響，該組織也會持續觀察價格和物流問題。

FAO 略微上調 2019-2020 年穀物產量預期，預期穀物總產量約為 27.21 億噸，高於先前的 27.19 億噸，小麥產量預期則與上月持平，報 7.63 億噸，大米產量預期為 5.12 億噸，FAO 指出，小麥充沛庫存將有助於緩解因疫情所致的市場動盪。