〈紐約匯市〉各國製造業PMI萎靡 美元恢復避險地位 英鎊歐元走貶

週三 (1 日) 美元勁揚，得益於其避險貨幣地位，美元指數上漲 0.44% 至 99.530。由於歐洲及亞洲各國 3 月份製造業 PMI 皆創下自金融海嘯來最差表現，顯示武漢肺炎 (COVID-19) 的衝擊，已導致全球經濟嚴重放緩，資金紛紛湧入美元避險。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

根據最新 PMI 調查，3 月份亞洲主要經濟體工廠活動急劇下降，日本和南韓等國的經濟活動錄得近十年來最大跌幅。美元兌避險日圓下跌 0.34% 至 107.17，但日圓上行趨勢可能不會持續太久，因為日本經濟正從危機中漸漸恢復。

MUFG 銀行首席貨幣分析師 Minori Uchida 認為，鑑於聯準會 (Fed) 一直在為美元注資，「我不認為美元會升至上個月的水平；但美元兌日圓可能進一步下滑。」

美國於週三公佈的 3 月份 ADP 新增就業人口數據，報減少 2.7 萬人，遠優於市場預期的下跌 15 萬人，但分析師指出，該數據來自於 3 月中旬的調查，而美國疫情是在近期才轉差，未必能反映市場最新就業情況。

另外，3 月份的 ISM 製造業指數降至 49.1，Markit 製造業 PMI 指數亦跌落至 48.5、顯示受到疫情擴大的影響，導致美國製造業及就業市場受到重創。

加拿大外匯銀行加拿大外匯分析師 Erik Bregar 表示：「3 月底我們見到大量採購美元的資金湧入，但今日美元的資金更像是尋求避風港。」

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情日趨嚴重，週三 (1 日) 美國累計確診病例突破 20 萬例，美國總統川普於週二 (31 日) 的白宮記者會中表示，接下來的兩週，將是非常痛苦艱難的兩週。

此外他更預估，美國死亡病例可能會達 220 萬，而即使採取「社交疏離」等防疫措施，預測死亡人數也可能在 10 萬至 24 萬之間。

週二 (31 日) 美國聯準會已聯合全球 14 家央行強化美元互換機制，試圖透過直接購買各種到期公債來維持美國公債市場的流動性，限制了美元漲幅。

IG Markets 的分析師 Kyle Rodda 表示：「Fed 正盡一切努力確保美元流動性，這給美元帶來下行壓力，但同時動性正以絕對溢價進入市場，因此仍存在結構性購買美元的強烈動力。」

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美元走強，使得歐元英鎊雙雙走貶。週三 (1 日) 歐元兌美元下滑 0.61% 至 1.0963 美元，觸及六天來最低水平，跌破 1.0915 可能將挑戰 1.0900 區間，接近收盤時段，歐元仍在測試區間下陷；英鎊兌美元亦下跌. 36% 至. 2374。

根據 IHS Markit 公佈數據顯示，德國 3 月份的製造業 PMI 指數，由 45.7 降至 45.4；英國的製造業 PMI 指數，則由 48.0 降至 47.8。

義大利為歐洲區受到疫情衝擊最嚴重的國家，製造業 PMI 指數則由 48.7 大幅跌落至 40.3，並創下自 1997 年 6 月該指數開始統計以來的最低點。

包括澳幣、紐幣在內的多種貨幣以及南非蘭特兌美元匯價均相比下跌約 1％；美元兌加幣強漲 0.88% 至 1.4179。



截至週四 (2 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.525。+0.44%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0963 美元。-0.61%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2374 美元。-0.35%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6075 美元。-0.98%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4179 加幣。+0.88%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.17 日圓。-0.34%