〈美股早盤〉ADP新增就業衰退+製造業PMI下滑 道瓊早盤跌逾700點

川普總統表示，疫情於接下來的兩週將會非常艱難，且美國死亡病例恐將上看 24 萬例，導致市場恐慌情緒升溫。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週三 (1 日) 表示，目前正與國會議員共同討論基礎建設法案的制定，以藉此提振美國經濟、及減輕疫情所造成的衝擊。

梅努欽在接受《CNBC》專訪時說道：「如大眾所知的，川普總統對基礎建設非常感興趣，這可以追溯至競選承諾，總統非常想要重建這個國家，尤其現在利率又很低。」

美國於週三 (1 日) 公佈 3 月份的 ADP 新增就業人口數據，報減少 2.7 萬人。另外，3 月份的 ISM 製造業指數降至 49.1，Markit 製造業 PMI 指數亦跌落至 48.5、顯示受到疫情擴大的影響，導致美國製造業及就業市場受到重創。

週三 (1 日) 早盤美股四大指數皆呈下滑趨勢，道瓊指數下跌超過 700 點，台積電 ADR 則下跌 2.06%。

武漢肺炎疫情

美國總統川普於週二 (31 日) 的白宮記者會中，表示接下來的兩週將是非常艱難的兩週。

另外，若美國政府不採取緩解措施，美國死亡病例可能會達 220 萬，而即使採取干預措施，預測死亡人數也可能在 10 萬至 24 萬之間。

截至台北時間週三 (1 日)22 時許：

道瓊指數下跌 783.27 點或 -3.57%，暫報 21133.89 點

那斯達克下跌 217.37 點或 -2.82%，暫報 7482.73 點

標普 500 下跌 95.71 點或 -3.70%，暫報 2488.88 點

費半下跌 49.08 點或 -3.25%，暫報 1456.57 點

台積電 ADR 下跌 2.06% 至每股 46.81 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.596%

紐約輕原油下跌 0.10% 至每桶 20.46 美元

布蘭特原油下跌 4.29% 至每桶 25.22 美元

黃金下跌 0.49% 至每盎司 1588.80 美元

美元指數上漲 0.59% 至 99.677 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

全錄 (XRX-US)

全錄早盤下跌 5.77%，達 17.80 美元。

美國印表機大廠全錄於週二 (31 日) 宣佈撤銷對惠普 (HPQ-US) 發動的敵意併購，表示由於武漢肺炎引發的公衛危機和隨之而來的市場低迷，繼續推行交易不再是審慎的作法。

隨著武漢肺炎疫情在全球大流行，全錄和惠普的業務也受到衝擊。全錄市值於過去五週以來腰斬，減至 40 億美元；惠普市值也蒸發 4 分之 1，目前約 250 億美元，略低於全錄最初出價前的水準。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 4.09%，達 502.56 美元。

JMP Securities 分析師 Joe Osha 於週二 (31 日) 將特斯拉目標價從華爾街最高的每股 1060 美元，下調至每股 840 美元，主因是他們預測 2020 年特斯拉交車量將減少 9 萬輛，使得今年交車輛從 52.3 萬下滑至 43.3 萬輛。

瑞信分析師 Dan Levy 週二 (31 日) 將特斯拉目標價訂為每股 415 美元，約為 JMP Securities 分析師的目標價一半，並預估第一季度交車量將達 7.5 萬至 8 萬輛，而第一季 Model Y 交車量僅為 1,000 輛左右。

梅西百貨 (M-US)

梅西百貨早盤下跌 6.31%，達 4.60 美元。

標普道瓊指數於週二 (31 日) 表示，計劃將梅西百貨由 S&P 500 指數移除，並由空調公司 Carrier Global 替代，梅西百貨則將被列入 S&P 600 小型股指數。梅西百貨目前市值為 15 億美元，與 2019 年底的市值相比，僅剩下 4 分之 1，並為 S&P 500 指數中市值最小的公司。

受到疫情的影響，目前梅西百貨於美國的所有店面皆屬關閉狀態，且尚未決定重新開始營業的時間，該公司亦於週一 (30 日) 宣佈，將暫停股利發放計劃，且將凍結員工招聘及縮減費用支出。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -2.7，預估 -0.0，前值 18.3

美國 3 月 ISM 製造業 PMI 報 49.1，預估 44.5，前值 50.1

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值報 48.5，預估 48.0，前值 49.2

藍：ISM 製造業 PMI 綠：美國 Markit 製造業 PMI 紅：花旗美國經濟驚奇指數 圖片：Zerohedge

華爾街分析：

德意志銀行首席經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，受到疫情的影響，導致突發性的經濟活動停滯，並造成消費者信心低迷，而消費需求的下降，亦使得企業對於招聘活動趨於保守。預期即使在疫情獲得控制之後，全球的觀光旅遊、以及產業供應鏈，將需要較長的恢復時間。

小摩經濟學家 Bruce Kasman 及 Joseph Lupton 表示，強力的刺激政策預期將促進下半年的經濟反彈。但是，市場的不安情緒、大規模的失業人潮、以及企業倒閉，將持續造成消費需求不振、以及金融市場緊縮。