〈房產〉9豪宅建商張開雙臂迎接首購族 央北居大宗

據市調機構統計，2020 年上半年為止，大台北地區共有 9 家豪宅建商推新建案，規劃 30 坪以下小宅房型，包括大隱開發、華固建設 (2548-TW)、長虹建設 (5534-TW)、東騰建設、忠泰建設、文心建設、潤泰創新 (9945-TW) 與吉美建設等建商，張開雙臂迎接首購族，其中地點集中新店央北，共有三家建商計畫在該地推新案。

住展研發長何世昌表示，2019 年國內房地產市場回溫，帶動換屋族群出籠，不少建商推案開始「順時中」，大舉推出 40-60 餘坪的中間坪數房型。但今年房市在疫情衝擊之下，市場主流買盤又回到首購族身上，這 9 家未放棄小宅市場的豪宅建商反而意外受惠。

9 大豪宅建商預計在今年開賣的建案，分別是「大隱信松廣場」、「華固月河」、「央泱長虹」、「潤泰央北案」、「文心央北案」、「首泰城人之美」、「吉美信義」、「忠泰繪」與「東騰界」。這 9 個建案，均有規劃 30 坪以下的小坪數房型。

其中，案量最大的是「大隱信松廣場」，總銷 70 億元，坪數為 21-58 坪。大隱從去年推出的「小藍海」系列，再到今年的信義新建案都有小坪數房型，說明業者還是看好這塊市場需求。

華固建設「華固月河」位於板橋江翠北側重劃區，擁有河岸景觀優勢，最小坪數為 26 坪。雖然近年來華固在豪宅市場銷售大放異采，但在規劃產品卻相當務實，並未放棄小宅市場。

長虹、潤泰與文心等三家建商，今年預計在新店央北重劃區推出的新案，全都有 30 坪以下的小坪數房型。長虹「央泱長虹」是坪數規劃最極端的建案，最小坪數小至 26 坪，最大則達 60 坪。「潤泰央北案」坪數落差最小，約 28-42 坪。「文心央北案」最小坪數為 30 坪，是這 3 案中坪數最大的小宅。

今年上半年豪宅建商推小宅這股潮流中，又以東騰建設與忠泰建設的建案小宅規劃坪數最小，且兩個建案都位在中山區。

何世昌指出，從今年上半年大台北房市推案狀況來看，因建商眼見去年房市景氣好轉便放大坪數，今年中間坪數的房屋供給量激增，主要就是看好中產階級與換屋族群的需求。但人算不如天算，誰都沒料會被疫情干擾，換屋族買氣頓時受挫，這 9 家豪宅建商宛如有神感應，恰好迎合首購族需求，也算是意外中到大獎了。