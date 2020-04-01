六都房市「它」最狂！優點多到交易量連年漲

新冠肺炎疫情蔓延全球，各產業都受到衝擊也直接影響了經濟的發展，但房市狀況似乎沒有太大的衝突，統計今年 1、2 月的買賣移轉棟數，反應過年前的買氣，受到台商回流、資金回台的影響，在六都房市表現中，有些區域買氣依然增溫，有的則不如預期，因此專家認為，對於今年首季的房市仍有許多挑戰與變數。

統計六都今年 1、2 月交易量與去年同期相比，整體表現增加 6.2％，其中台北市年增 14.6％，新北市年增 4.0％，桃園市年增 23.8％，台中市年增 9.2％，台南市年減 1.2％，高雄市年減 10.4％。其中以桃園市表現最亮眼，不僅買氣不減反而大幅提升，也是房市成交最為穩定的。

六都會區 109 年 1、2 月交易量年增率

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年 1、2 月的的交易量與去年南熱北溫的趨勢有點不同，在桃園、台北的交易熱度有上升的情形，主因在於南部去年基期較高，而北部可能部分屋主對於價格有些鬆動。桃園市 2 月交易量為 3046 棟，月增 2.6％，1、2 月合併年增 23.8％，謝志傑說，原因是在重大建設利多的推動下，買氣維持水準，而其中又以龜山區因建案有大量交屋潮，導致當地有近七成的成長率，最為亮眼。

桃園市建物買賣移轉棟數前 5 名行政區

房產專家張欣民表示，桃園房市這幾年來表現都相當穩定，買氣不斷升溫，根據內政部統計，交易量前五名的行政區分別是，桃園區 1507 棟、中壢區 1357 棟、龜山區 480 棟、平鎮區 475 棟、八德區 459 棟。張欣民說，桃園房市的交易量以桃園區與中壢區最為穩定，相較於雙北，桃園房價當然迷人，加上新建案多，二手屋不管是屋況還是價格，都可以讓消費者滿意，所以才能夠吸引首購族和有換屋需求的民眾購買。

另外，張欣民分析，桃園房市逐漸回升，與自住型買家看屋意願增加有關，因為出價意願提高，相對就增加成交機會。而隨著重劃區大樓新建案越來越多，周遭機能逐漸發展與進步，買氣自然就不會銳減。而桃園市府日前也宣布人口突破 225 萬，自從桃園升格五年以來，人口成長超過 20 萬，還有不少雙北民眾，因北部的高房價、高租金，都紛紛搬往桃園定居或做生意。