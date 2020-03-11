沙國上調增產至1300萬桶+投行紛砍原油目標價 油價一度跌逾4%

當油價因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情和沙、俄減產爭端正遭逢歷史級挫敗之際，週三 (11 日) 再傳出沙烏地阿拉伯指示國營石油公司 Saudi Aramco 調升增產幅度至每日 1300 萬桶，高於前日 (10 日) 所稱的 1230 萬桶，多家投行持續看壞油價前景。

消息傳出後，國際油價先跌後升，布蘭特原油今 (11 日) 最大跌幅逾 4%，來到每桶 35.73 美元。截至台北時間晚間 18 時許，布蘭特原油期貨下跌 3.33%，暫報每桶 35.98 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 3.08%，暫報每桶 33.30 美元。

(圖：Investing.com)

沙烏地阿美公司稍早發布聲明表示，將遵從沙國指示，將每日增產量進一步提高至 1300 萬桶，高於前日 (10 日) 所稱的 1230 萬桶，俄羅斯亦不甘示弱，威脅稱該國有能力每日增產 50 萬桶，將日產量提高至 1180 萬桶。這場石油價格與供給戰，促使沙烏地阿拉伯國家石油公司十年來首度增產。

隨著石油價格戰持續升溫，兩國間的最新進展使得分析師一再前景預期。

繼摩根士丹利 (Morgan Stanley)、渣打銀行 (Standard Chartered) 等投行下修油價前景，巴克萊銀行 (Barclays) 也本週亦投入下修行列。

巴克萊將布蘭特原油目標價自每桶 59 美元，大幅下修至每桶 43 美元，同時將 WTI 目標價自每桶 54 美元，下調至每桶 40 美元。

巴克萊表示：「在疫情大規模破壞需求的情況下，OPEC+ 主要成員國間的分歧意味著石油市場正面臨關鍵時刻。」

大摩則預計今年 Q2 布蘭特原油平均價格為每桶 55 美元，低於先前預期每桶 57.50 美元， WTI 平均價格為每桶 50 美元左右，低於先前的每桶 52.50 美元。

渣打則預期今年布蘭特原油平均價格為每桶 35 美元，低於先前的每桶 64 美元，WTI 原油為每桶 32 美元，大幅低於先前的每桶 59 美元。