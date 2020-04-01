美死亡人數恐上看24萬！道瓊期又殺近800點破21000點大關

據白宮在週二 (31 日) 記者會上所展示的疫情預測模型顯示，若美國政府不採取緩解措施，美國死亡病例可能會達 220 萬，而即使採取干預措施，預測死亡人數也可能在 10 萬至 24 萬之間，該消息令週二 (31 日) 美股急殺尾盤，週三 (1 日) 亞洲電子盤道瓊期貨更是繼續擴大跌幅。

截至台北時間週三 (1 日) 下午 14 時許，道瓊期貨報大跌 3.56% 或 -774 點，暫報 20977 點，再次跌破了 21000 點的整數大關。

道瓊期貨走勢圖 圖片：investing.com

白宮目前已經宣布將社交遠離 (social distancing) 的防疫措施再延長一個月，而美國總統川普也參加了週二 (31 日) 的白宮記者會，川普並發表言論承認，接下來的兩週將是非常艱難的兩週。

川普在記者會上說道：「對美國人民來說，接下來的兩週將是非常艱難的兩週，我希望每個美國人都為即將到來的艱難時刻做好準備，坦率地講，現在已是生死關頭的問題。」

川普表示：「美國正在經歷的狀況，可能是這個國家有史以來最糟糕的事情，我們這次的損失，可能比在世界大戰的損失還要更大。」

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 截至週三 (1 日) 零時數據，全美武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數累計報 189618 例，死亡 4079 例