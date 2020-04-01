商品大王羅傑斯：預計未來幾年恐將看到「一生最糟糕的熊市」

武漢肺炎疫情持續延燒，對全球金融市場帶來衝擊，有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 Jim Rogers 表示，情況將會進一步惡化，在未來的幾年中，恐將看到一生中最糟糕的熊市。

羅傑斯在接受美媒專訪時表示，在市場先前出現極度悲觀情緒之後，當前的市場反彈可能會持續一段時間，但另一輪崩潰即將來臨，主要是受到疫情帶來的經濟損失、高債務水平和利息壓力的三重打擊。

羅傑斯說道：「我預期在未來幾年內，我們將經歷一生當中最糟糕的熊市。」

由於經濟衰退的擔憂席捲市場，股市在今年前三個月暴跌。儘管各國政府當局紛紛提出數兆美元方案來支撐經濟體，各國央行也採取了緊急降息措施，但全球新興和發達國家股票市場仍卻創下了自 2008 年以來最糟糕的季度。

羅傑斯指出，市場在近期追逐質量股並不令人意外，這是市場在困境中常見的方式，羅傑斯說道：「在歷史上，毫無疑問，當經歷了熊市時，低負債的公司是人們最喜歡，因為他們不必擔心破產。」此外，他也指出，只要沒有過高的槓桿率，否則擁有強大市佔率的公司往往也是投資人的投資標的。

羅傑斯也表示，目前自己擁有「大量美元現金」，和一些中國和俄羅斯的股票，並且正在考慮投資日本股票此外，他也正等待在中國和全球範圍內受到重創的一些產業中搶購股票，例如旅遊、運輸、航空和農業。

羅傑斯表示：「我認為中國經濟將再次啟動，人們將重新開始工作。工廠、飯店也再度開始營業。」