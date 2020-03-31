疫情衝擊防資金斷炊 台商可善用關係企業借貸應急

肺炎疫情引發停工潮，讓部分台商面臨資金周轉問題，KPMG 建議，台商若有資金急迫性需求，但又不想被增資限制綁住，可考慮「關係企業間借貸」應急，但要留意外債登記等手續，避免日後借貸本金無法匯出，以及利息、稅務等問題。

中國各省陸續啟動復工，但不少台商受先前疫情與停工等因素影響，可能面臨銷售衰退、應收帳款無法收回，以及工資與屆期債務償付等問題，在資金需求急迫性下，部分台商會選擇關係企業借貸解決資金周轉的難題。

KPMG 表示，台商若考量資金時效性與借貸成本，但又不想增資被綁住，或許可選擇「關係企業間借貸」應急，但要借款金額有限制與相關稅務問題。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 China Practice 會計師劉中惠表示，若台商考量時效性與資金成本，但又不想增資被綁住「關係企業間借貸」是可考慮的選項，但也要注意借款金額限制等問題。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 China Practice 協理任之恒指出，在中國現行外匯管制辦法下，公司對外借款的額度會受到「申請投資總額」與「註冊資本差額」的限制，也就是所謂的「投註差」。

舉例來說，假設企業申請投資總額為 300 萬美元，而註冊資本為 210 萬美元，則公司可對外舉債上限為 90 萬美元。

任之恒解釋，不只有對外舉債上限，外債還分為短期外債與中長期外債，其中短期外債期限以一年內為限，且只能用於流動資金，不可投資固定資產；而中長期外債年期較長、用途較具靈活性，但所占外債額度屬永久性，因此即便償還貸款，也無法恢復外債額度。

以稅務角度來看，劉中惠指出，一般情況下，非金融機構企業對關係企業的貸款不得高於其資本額的 2 倍，企業實際支付給關聯方的利息支出才准予扣除；超過規定債資比例的，必須另外提供特殊事項文檔，證明相關借款符合獨立交易原則。

此外，如果不能符合相關條件，超出部分的利息大陸企業不僅不得在稅上列支，收取方還有可能被視同為收到股息進行徵稅。

劉中惠提醒，台商如果選擇較有彈性的「關係企業間借貸」，如果沒有事先正確辦理投資申請及外債登記手續，日後恐衍生連借貸本金都無法匯出的問題，借貸雙方利息費用與收入稅上的認定標準也會影響交易資金成本。