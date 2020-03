半導體企業對疫情反應：消費產品慘、企業產品優

晶片股週四 (19 日) 領漲美股大盤,但分析師仍在爭辯武漢肺炎 (COVID-19) 重擊諸多產業之際,強勁的數據中心銷售能否彌補半導體產業疲弱的消費者需求。

雖然費城半導體指數 (SOX-US) 週四上漲 4.23%,但 3 月以來仍下跌 20%。

像其他許多產業一樣,疫情大流行為今年餘下的時間帶來很多不確定性。在晶片領域中,博通公司 (AVGO-U) CEO 陳福陽 (Hock Tan) 上週撤銷對今年的展望,指該病毒為下半年晶片業務帶來「高度不確定性」。

B. Riley 分析師 Craig Ellis 調降幾支與晶片相關個股的評級,並承認他可能低估了晶片股的潛在風險,因為該產業可能面臨從區域供應鏈問題升級為潛在的全面衰退。

他說,「雖然我們認為憂慮已反映在股價上,但我們越來越擔心本月費半指數恐下跌 37%,目前已下跌 1160 點的跌幅已較過去 10 年的暴跌來得多,並且可能進一步挑戰經濟大衰退時期的 57% 跌幅。」

費城半導體指數走勢

由於滿手現金且沒有債務,Ellis 對 Skyworks Solutions Inc. (SWKS-US) 等公司維持買入評級,但調降應用材料 (Applied Materials Inc.) (AMAT-US)、Lam Research Corp. (LRCX-US)、Microchip Technology Inc. (MCHP-US) 等晶片相關個股的評級。安森美半導體 (ON Semiconductor Corp.) (ON-US) 則維持買入評級。

Ellis 說:「近期的下跌主因是對債務的擔憂增加和限制生產的就地避難規定,加上美國和歐洲失業率不斷上升對消費者需求破壞的威脅,以及這些因素和其他因素加諸於相關企業的流動性壓力。」

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 在最近的報告中引用 RK Consultants 銷售、行銷和供應鏈計劃首席顧問 Richard Kwartek 的專業分析指出,由於去年供應過剩的水平經過修正,供應鏈已經趨於精益,為晶片製造商提供一些短期保險。

Lipacis 說:「Kwartek 最值得注意的評論之一是,大多數供應鏈都對 2020 下半年感到擔憂,但受訪的業者中即使有、也很少有任何訂單取消的情形。」「大多數人指出,第 1 季還不錯,第 2 季的前景也還可以,但是下半年仍然是個未知數,大多數供應鏈都擔心下半年的業務下滑。」

在接下來一年中,情況如何發展還不確定,並且將取決於是否因為急於在家工作和社交隔離而增加數據中心的銷售,在此同時可能因經濟不振而因削弱了消費類電子產品的銷售。

Lipacis 說:「從垂直供應鏈角度來看,Kwartek 調查的部分業者認為消費類產品的價格可能會比平均水平相對差,而支持 5G 基礎設施和遠距辦公的產品如數據中心、網絡和筆記型電腦的狀況可能會更好。」

大流行的一個亮點是強化了從貿易戰中吸取的教訓,也就是晶片產業需要讓供應鏈更加多樣化。

Lipacis 說:「供應鏈的共識似乎是新冠疫情危機凸顯了對更多地域多元化的需求。」「越南、印度和墨西哥將成為淨受益者,因為供應鏈將更多製造業轉移到中國境外以分散地域風險。」

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 說,疫情的趨緩實際上可能給某些公司帶來意想不到的好處。像是英特爾 (INTC-US)。

Rolland 說:「儘管疫情給整個產業帶來壓力,但對英特爾還是有些正面效應,像是上游 PC 供應鏈的停頓,可能讓英特爾的 CPU 短缺局面暫獲喘息。」「此外,在家工作的趨勢也可能會讓其數據中心部門大幅受惠。」

此外,Rolland 表示,Marvell Technology Group Ltd. (MRVL-US) 也應該會受益,因為「其數據中心實力不斷加強,中長期 5G 基礎不受病毒的抑制。」

SunTrust Robinson 分析師 William Stein 則認為,疫情和低油價可能有利於英特爾和 Nvidia Corp. (NVDA-US),但可能不利於 NXP Semiconductors NV (NXPI-US)、Sensata Technologies Holding PLC

(ST-US) 和 TE Con​​nectivity (TEL-US) 等公司。

他認為,主攻外圍設備和網絡科技術等方面的晶片商可獲正面評價,但業務以商業航空公司和汽車科技為主的業者面臨負面評價。