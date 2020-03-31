台債交易員不想盲目追價 預期台灣央行Q2僅溫和降息

在台灣央行第一季出乎意料大幅降息 25 基點至歷史新低後，略多數的台灣債券市場交易員認為第二季還有一次溫和降息的機會，主要公債殖利率也將隨之續破歷史低點。只是這一季並非上演無敵多頭行情，利率跌幅空間恐怕有限。

武漢肺炎 (COVID-19) 病毒疫情仍在全球蔓延，《彭博》於上週調查 32 位交易員的中值顯示，央行料在第二季再度下調重貼現率 12.5 基點至 1.0%，不過從人數來看，預估央行將降息者僅勉強過半，看法仍有些分歧。對於更具市場指標意義的 28 天期央行存單預估僅將下調 6 基點至 0.28%，小於第一季的 25 基點降幅。

這也意味著帶動指標公債的幅度明顯受限，10 年期公債殖利率在第二季有機會低至 0.40%、5 年公債低點則估 0.35%，距離此前創下的歷史低點僅有 3-5 基點。

凱基證券債市交易員 Jeffrey Huang 指出，從全球政府大力圍堵疫情來看，疫情高峰料落在 4 月，5-6 月經濟情況可望緩步回溫，為了支撐經濟回穩，台灣央行在第二季再度溫和降息為最大機率事件，考量到市場已提前反應央行再度降息，公債利率下行空間真的不大。

「現在各地都採封閉管理，疫情應該不會再失控，」他說，接下來只是復甦快或慢的問題。

據櫃買中心數據，10 年增額新券「A09103R」上週五最後成交在 0.48%，5 年券最後成交在 0.394%，本週一電子盤均未成交，市場觀望氣氛較濃。

據《彭博》上週該份調查，直指影響第二季的前三大因素全數圍繞著疫情打轉，包括疫情本身、受疫情影響的股債等全球金融市場表現，以及隨之應對的各國央行貨幣政策。過往台債市場最看重的壽險業動作及籌碼因素，則暫時退居第四及第五。

由於疫情發展難以捉摸，半數交易員對第二季的市場氣氛預估為中性，47% 預估偏多，並非一致看多行情。反應在交易策略上，最多人選擇的是區間操作或利率逢彈買進，顯見市場暫無積極追價的想法。

從對利率曲線最前端的預測下檔空間看來，也呈現同樣的謹慎態度。

台灣央行在第一季降息後，放開多年來不成文的隔夜拆款利率指導，改由市場自行議價。此次調查中，交易員認為即使央行不再給出指導價，隔拆利率也不至於在第二季觸及零利率，中值顯示最低在 0.065%，僅有兩位預估將觸及零。

「台灣不會到零利率，否則央行會面對很大的壓力，」凱基的 Jeffrey Huang 並表示前端的隔拆已沒有多少下跌空間，也自然限制了殖利率曲線後端交易的積極度。

本次調查的問卷訪問期間為 3 月 24 日至 3 月 26 日，受訪者共計 23 家金融機構的 32 位交易員，部分題目回答人數不足 32 人。參與調查的金融機構交易員包括兆豐證券、第一銀行及群益金鼎證券等，其他受訪者不願具名，因未被授權公開評論；受訪者不代表機構觀點。

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