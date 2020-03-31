溫馨暖木 35 坪住宅，與 2 隻貓咪一起譜出夢想幸福家居

若有兩隻貓咪家人，新居裝潢時你打算如何規劃呢？一起來看設計師如何打造溫馨滿滿的三房兩廳貓咪宅！首先在電視牆為了增添雍容氣息，刻意挑選白底灰紋大理石，與電視櫃檯面的深色大理石材互相呼應著低調奢華的空間語彙。一旁的展示架放置眾多馬克杯，包含全球各地、各城市的星巴克紀念杯，讓客廳空間承載著屋主出國旅遊的記憶軌跡，將美好回憶收藏於此，再搭配時光緩緩醞釀。



Home Data

設計公司：采舍空間設計

設計師：楊詩韻

設計風格：北歐風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

座落地點：桃園市桃園區

空間坪數：35 / 坪

居住成員：大人：2 人，小孩：2 人

空間格局：三房

主要建材：油漆、超耐磨木地板、鐵件、磁磚

房屋類型：單層

小編帶你看好宅

若有兩隻貓咪家人，新居裝潢時你打算如何規劃呢？一起來看設計師如何打造溫馨滿滿的三房兩廳貓咪宅！首先在電視牆為了增添雍容氣息，刻意挑選白底灰紋大理石，與電視櫃檯面的深色大理石材互相呼應著低調奢華的空間語彙。一旁的展示架放置眾多馬克杯，包含全球各地、各城市的星巴克紀念杯，讓客廳空間承載著屋主出國旅遊的記憶軌跡，將美好回憶收藏於此，再搭配時光緩緩醞釀。



空間裡有著北歐風家居的溫潤暖意，同時也兼具現代風格的都會質感，像是餐廳實木餐桌搭配紅銅金屬吊燈，另外還有鐵件玻璃的廚房拉門等，呈現風格的兼容並蓄與多元樣貌，餐桌一旁的櫃體下方便是貓咪洞洞屋；貓咪洞洞屋裡面放置貓砂，兩隻貓咪各自一個廁所，將貓砂盆收於其內的優點一方面避免沙子四散濺灑、二方面也讓貓咪有了不被打擾的「個人空間」。至於私領域空間則以沉穩色調為主，次臥運用莫蘭迪色系作為搭配，更有書房區域作為閱讀、辦公的多功能使用；主臥房內則有更衣室與化妝台，薰衣草紫妍色系讓空間蘊含柔和甜美的舒適調性。

小編的最愛

最喜歡隱藏貓砂盆的貓咪洞洞屋，能夠大幅減少清掃頻率的便利設計，同時又有俏皮可愛的貓掌造型！

(圖片提供 采舍空間設計)



