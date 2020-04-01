土地熱代表房市回溫? 專家：留意建商財務、避免房價破口

近期土地標售屢創佳績，除了北部上市建商搶買國有地、壽險業搶標的上權，高雄地政局標售土地創下全壘打的亮麗成績等，是否可以解讀地產回溫？對此，天時地利不動產顧問公司總經理張欣民指出，房市看似不受這波疫情影響。但在國內確診數破三百情況下，民眾又開始搶民生物資、股市跌幅續擴大，市場恐慌指數再度飆高，未來若疫情造成建商財務吃緊，恐怕成為房市破口。

地產業者表示，過去 10 多年房市大好、多數建商口袋深，因此建築開發業、壽險業、銀行業手中游資過多，只要上面上出現地段佳、有開發潛力的土地，就會造成搶買熱潮；而且買了也不是立即開發，可能是做為多年後推案的儲備案源，所以不會因短期疫情而縮手。

此外，建商瘋狂買地、囤地的另一個因素，則是低利率環境作祟。業者認為，央行宣布降息一碼，國內利率已經創下史上最低紀錄。利率低、資金氾濫，錢越來越薄，土地資產仍是相對保值的標的，就算價格下跌也會很有限。

張欣民認為，如果有建商借滿手的土建融，而營運在這波疫情中不見起色或者財務出現吃緊的狀況，銀行可能會雨天收傘，這種體質原本就不佳的建商可能會成為房市倒下的破口，更可能是挫殺房價的引爆點。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮則呼籲，就算房市破口未發生，如果央行以大幅降息措施因應疫情對經濟的衝擊，屆時過度氾濫的資金勢必流入股市與房市。央行應該慎防資金亂竄，甚至讓回穩的房市出現暴衝，對台灣社會都不是好現象。