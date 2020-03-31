5 個臥室設計配方 從顏色、材質、光源、收納治癒你的失眠多夢！

臥室，與公領域有別，位於家的深處，反映著居住者的內心狀態，擁有一處舒適的臥室空間，讓人能覓得歸屬感，更加享受在家的質感時光。





臥室，與公領域有別，位於家的深處，反映著居住者的內心狀態，擁有一處舒適的臥室空間，讓人能覓得歸屬感，更加享受在家的質感時光。YHS DESIGN 認為，睡眠占了人生了 1/3 的時光，加上許多獨處、放鬆的休息時間也大多在臥室中渡過，因此應該給予合理的動線、色彩、材質及光源的安排，為五感鋪陳細緻溫柔的情緒，創造安定舒適的環境。



YHS DESIGN 以多年累積的生活經驗及美學專業，提出 5 個療癒身心必備的設計要素，讓人一同享受愉悅的臥室時光。

臥室裝修注意這 5 個細節，讓人夜夜好眠！

01. 顏色：與公共空間相反，臥室空間盡量選擇沉穩、不過於張揚的色系，具有寧心靜神的效果，同時減少高彩度的色系存在。適用色系如：灰色、大地色系、米色系等，都能有效讓人放鬆，給人一夜好眠。



02. 材質：軟性的材質和舒適的面料，有效營造出柔和舒適的環境，可利用在家具、寢具、窗簾、繃布的床頭背板等，提升觸覺和視覺的層次。



03. 光源：光影是營造空間情緒很重要的一環，在臥室空間中可善用「間接光源」營造氛圍，利用光影的明暗營造溫馨感受，例如：壁燈、立燈、嵌燈、吊燈、桌燈等燈具。



04. 細節：睡前有許多需要收整的物品，像是眼鏡、床邊讀物、手機等物品，可在裝修時隨著床頭櫃等家具的擺放，規劃好插座、開關的位置，完善整體的使用動線。



05. 收納：臥室伴隨著衣物、寢具、棉被等物品的收納，設計師應事先了解屋主的生活習慣及家中物品，規劃完善的收納區域。而更衣室的部分也須留意光源的規劃，像是：化妝燈、衣櫃中的照明。



從使用需求的不同，重新定義臥室設計

不同的屬性及使用方式，在臥室的設計上可利用材質、線條、色系，創建獨一無二的設計。這個屬於招待所性質的空間，屋主希望來到此處的家人或賓客，可享受不同以往的氛圍及感受，因此在設計上有了大膽前衛的嘗試。



睡眠區域延伸起居空間裡水墨紋理之門扇，利用雕刻形成深淺章弛、虛實相生的山景。

床頭轉折至天花板，以鏡面、皮革、金屬鋪陳，沒有主燈的安排，通過大量的間接光源，藉由光源使凹凸面更加立體，在靜謐的光影下，給空間更層次無窮的韻致。而床頭背板使用淡雅的皮革，與床頭牆形成對比，善用材質及造型為臥室畫下獨特的風景。

灰色調的簡約古典，從色彩及材質佈構意境

空間中使用水平及菱格線條與複合材質的鋪陳，詮釋簡約古典的概念，整體保留古典意象的線條感但捨棄繁瑣的裝飾語彙，取代的是簡潔輕盈的線條來塑造整體層次。



臥室設計相對約，使用灰色調為主色彩，柔和的表布作為床頭牆，利用線條分割出獨獨特的比例，對稱的手法將古典的意念緩緩傳遞。

附有更衣室、書房及衛浴空間，使臥房自成一個獨立的小區域，讓家主保有珍貴的獨處時光。

東方恬雅與西方美學，讓空間處處是風景

創新視角將現代生活與東方雅韻相融合，使居住生活與環境都市相融合。空間中精心鋪陳動線韻律及視景，採用大量的對稱、虛實、借景等手法，使環境景色透入室內，映然生意，空間中漂散綠意、水氣、花香；居住者可以細味動靜皆景的趣味。



經由通盤的思考，臥室使用柔和的淺灰色系貫穿整體，床頭牆使用俐落的線條切分，注入現代美學的元素，木質地板鋪敘整室，與主人椅的皮革、絨布材質，靜靜點出空間細緻的精緻感。

(以上圖片提供 YHS DESIGN)



