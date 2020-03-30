〈陸股盤後〉人行「降息」不買單 A股三指數齊跌

受到道瓊上周五收盤下挫逾 900 點，且週一 (30) 美期仍持續下挫逾 1% 的影響下，A 股三大股指跳空走低，隨後表現震盪走跌，其中，創業板指盤中一度跌約 4%。午盤後，在農業、軍工類股的帶動下，低接買盤進場，拉升大盤自底部反彈，三大指數跌幅縮小。

中國人行在暫停 29 個交易日逆回購後，今 (30) 日重新啟動，同時下調利率 20 個基點，比前一次調降多 10 基點，市場預期 4 月份的 MLF，及 LPR 有機會跟進下調。但人行「降息」的利多，對 A 股影響有限。

盤面上，科技類股表現疫弱，其中，半導體設備曝光機、遠距辦公概念股大跌逾 5%；資訊安全、消費電子、5G 等類股也重挫逾 4%。此外，旅遊、酒店餐飲跌幅也較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.9%，收報 2747.21 點；深證成指下挫 2.03%，收報 9904.95 點；創業板指下滑 2.28%，收報 1860.48 點。今日滬深兩市成交總額為人民幣 6331 億元，較前一交易日略減人民幣 8 億元，整體成交額處於低檔。

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 1.26 億元，其中，滬股通賣超人民幣 1.23 億元，深股通賣超人民幣 0.03 億元。

產業消息

目前沒有一個強勢持續上漲的主流族群，類股不斷輪動，新基建概念股 - 特高壓在回檔數日後，再度大漲走高，英傑電氣、通光線纜、中國西電紛紛漲停。

全球口罩、呼吸器急缺，相關概念受到資金追捧，呼吸器概念股航天長峰、寧波韻升均漲停；口罩概念股，國恩股份漲停作收，泰達股份大漲 5.9%、道恩股份勁揚 7.38%。

中國電影業在失去賀歲及情人節檔期後，新片進入空窗期，此外各劇組亦在觀望何時可以復工開拍，影視公司面臨極大金流壓力。電影、影視概念股重挫，橫店影視跌停，慈文傳媒大跌 8.2%、新文化重挫 7.5%、光線傳媒崩跌 7.1%、萬達電影重挫 7%。

法人觀點

海通證券表示，最近一周美元流動性風險紓緩、G20 開始連手抗疫，全球股市已有所反彈，似乎 A 股最差的時刻可能已過。但是須提醒投資人，未來一段時間內全球還是處在對抗疫情的關鍵時刻，全球股市大幅波動仍不斷出現，指數真正落底還需等全球肺炎疫情出現轉折，以及中國經濟數據出現回升。

國泰君安認為，未來指數漲跌還是圍繞著疫情發展情況而定，肺炎疫情的不確定性決定了股市風險的不確定性。除了疫情本身的發展趨勢外，還要考量疫情對企業業績下修的影響。目前 A 股平均的海外業務收入比重約為 11%，其中，電子比重為 40%、家電為 35%、機械則為 17%。而國際需求下滑，這些高海外營收比重偏高的產業，業績恐不樂觀。

光大證券提到，上周美股反彈，恐慌情緒暫時消退，目前美股將進入等待疫情的轉折和經濟數據公布的震盪打底期。而 A 股也將跟隨國際股市，但若 A 股繼續下跌，仍建議長線投資人繼續分批買進。

