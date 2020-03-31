「老虎」入股字節跳動 搶進影音平台商機

外媒報導，美國知名老虎環球基金 (Tiger Global Management) 宣布入股 TikTok 的母公司 -「字節跳動」股份，顯示這家老牌投資機構正與軟銀集團及紅杉資本等全球大型投資人站在同一陣線，在影音平台當紅之際，從中挖掘豐厚報酬。

總部位於紐約的老虎環球基金本周在給投資人的一封信中討論入股字節跳動的交易，稱其在過去 21 個月中，以合理價格購買字節跳動的股票。老虎環球基金未透露投資總金額及股數。同時，這也是媒體第一次報導有關於老虎環球基金入股字節跳動一事。

老虎環球基金稱，預估字節跳動今年在中國網路廣告市場的市佔率將從 2017 年的 4% 增長到 19%。市場研究公司 eMarketer 發布的報告內容顯示，今年中國數位廣告支出將達到 810 億美元。

(圖片: AFP)

兩年前，在取得以軟銀集團為首投資團隊 30 億美元融資交易後，字節跳動的估值躍升至 750 億美元，使其成為僅次於阿里巴巴旗下螞蟻金服，全世界第二大的獨角獸科技公司。

知情人士表示，老虎基金開始以對應約 375 億美元估值的股票價格取得字節跳動股份，之後又在次級市場收購更多股票，增加對字節跳動的持股比重。

內情人士透露，字節跳動的股票最近在次級市場進行買賣，從每股價格來看，字節跳動估值約 900 億美元～1000 億美元之間。

老虎環球基金旗下的對沖基金管理 155 億美元的資產，主要投資於創新的科技公司，該基金的投資對象清單中包括電子煙製造商 Juul 和中國網路叫車服務的滴滴出行。

但該基金近期遭遇一些挫折，一些新創科技公司接連爆發問題，影響其投資業務，其中最大的麻煩是美國政府對於電子煙產業進行嚴格監管，並且對老虎環球基金投資的 Juul 展開各種調查和起訴。

此外，老虎環球基金表示，由於肺炎疫情大流行擾亂資本市場和企業支出，該公司的投資對象 2020 年營收預估已經出現下滑。