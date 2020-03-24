近80家A股企業預告Q1業績 逾六成告捷

在 A 股進入年報旺季之際，已有不少上市公司率公布今年第一季業績預告。截至 3 月 23 日，滬深兩地股市共有 78 家企業公告第一季業績預測，其中有 49 家公司業績上揚，比重達 63%。產業集中在化工、生技、電子等三類。

分析師表示，在大盤持續震盪整理之下，預告業績高成長的個股可望成為短期市場資金避風港。而隨著 A 股後勢回穩之際，這些業績強勢的個股將能成為股市上攻的領頭羊。

業績告捷的個股中，沃華醫藥、陽普醫療、同和藥業、樂心醫療等生技公司主要是受到防疫需求的推動。

此外，「宅經濟」概念同樣受惠於肺炎疫情所導致的封城、禁足令，帶動相關產業公司的業績，如線上消費、線上娛樂，這些產業是近兩個月市場討論的熱門話題。

但也有 51 家企業在業績預告中提到營運已受肺炎疫情衝擊，比重達 65%。此外，在 27 家企業預告業績下滑中，有 25 家受到肺炎疫情影響，比重高達 93%。

業內分析指出，中國作為全球產業鏈中重要的一環，向全球輸出產品和服務。目前肺炎疫情開始在歐美擴散，各國紛紛祭出禁足令，這將影響終端需求，而出口業務比重較高的企業，今年的業績可能將向下修正。

前海開源基金表示，當前 A 股市場的流動性相對充裕，投資風險較低，而 A 股的估值更是處於全球資本市場的偏低位置。上證指數本益比不到 12 倍，上證 50 本益比更低於 9 倍，無論與國際市場比較，還是以歷史數據來看，A 股都具備一定估值優勢。在近期績優股票回檔後，A 股長期投資價值已經顯現，為投資人帶來好的進場機會。