南韓推QE！未來3個月內將提供無限量流動性

南韓央行週四 (26 日) 表示，將自四月份開始的未來 3 個月內，向金融機構提供「無限量」的流動資金，來協助穩定金融市場，南韓央行並強調，這次行動可視為是 QE。

南韓央行發布聲明表示，向金融公司提供無限量流動性的目的，在幫助最大程度地減少 COVID-19 疫情造成的經濟影響，並消除金融市場的不確定性。

為此，南韓央行將在每個星期二定期透過回購操作購買本地債券。央行稱，更多的金融機構將能夠以不高於 0.85% 的回購利率借入資金。

南韓央行同時說，它將接受範圍更廣的抵押品，包括國營公司發行的票據。

南韓央行副總裁尹勉植表示，很難估計實際將提供多少流動性，但計畫是無限制地提供所要求的全部資金。

南韓央行此次措施是史上首次，即使在 1997 年和 2009 年的金融危機中也沒有採用。尹勉植表示，相信央行的市場穩定措施，包括今天宣布的措施，將有助於金融市場的穩定，和為政府支持計畫提供流動性。

南韓央行上週召開緊急政策會議，將基準利率下調 50 個基點至紀錄低位 0.75%，旨在通過降低借貸成本來緩解融資壓力。此外，南韓央行還準備從下週開始向國內金融市場注入美元，此前他們與美國聯準會設立了 600 億美元的臨時貨幣互換便利。

本週早些時候，南韓政府將緊急救助資金規模提高一倍至 100 兆韓元 (810 億美元)，用於幫助面臨暫時性信貸緊縮的企業及商店。