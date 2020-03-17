全球股市大縮水 「保持距離」商機卻讓Zoom創辦人身價暴增20億美元

全球股市週一 (16 日) 暴跌、市值抹去 4 兆美元，但彭博報導，創辦雲端視訊會議軟體供應商 Zoom(ZM-US) 的袁征 (Eric Yuan) 卻因為從保持適當距離的防疫政策受惠，今年來身價暴增 20 億美元。

隨著各國政府建議減少多人聚會以及保持適當距離的「社會疏離」（social distance）政策當道，企業盡量避免面對面辦公或開會降低群聚感染機會，連帶衍生的異地辦公、居家辦公商機嘉惠 Zoom 雲端視訊服務。在美股週一遭逢 1987 年來最慘烈重挫、道瓊崩跌近 3000 點時，Zoom 股價仍上漲 0.4%，今年來股價大漲 58%。

Zoom 股價今年來走勢。(來源: CNBC)

這使得 50 歲的袁征今年來財富淨值增加 20 億美元，在彭博億萬富豪指數 500 人當中，增幅高居第四。如今袁征以 56 億美元身價，排在第 274 名。

全球 500 大富豪總財富在週一蒸發 2580 億美元，年初迄今的損失已經超過 1 兆美元。Facebook(FB-US) 共同創辦人祖克伯 (Mark Zuckerberg) 身價單日驟減 90 億美元，讓這位全球第五大富豪的財富淨值降到 563 億美元。

但連日股災下來受創最深的還是法國精品 LVMH 大亨 Bernard Arnault，他今年來身價已大減 406 億美元，如今是第四大富豪。亞馬遜 (AMZN-US) 的貝佐斯 ( Jeff Bezos) 仍以 1055 億美元身價，位居全球首富。

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