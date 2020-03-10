企業鼓勵在家工作躲疫情 這些科技企業受惠最大

隨著越來越多武漢肺炎 (COVID-19) 確診案例增加，越來越多企業要求員工在家工作，以防止他們感染冠狀病毒。

這些措施對科技業而言是項重大考驗，讓人們無需在同一辦公室就可以一起工作。這些科技的提供者可以將不同部門的在家工作員工組合在一起，只要冠狀病毒的脅仍然存在，它們的表現就可以超越其他市場。

例如，當工作管理軟體企業 Smartsheet 高層管理人員上週四 (5 日) 在西雅圖舉行每週例會時，有 8 人是透過視訊會議進行。

CEO Mark Mader 說：「視訊會議的節奏與正常會議略有不同。」「往往會有一種想要說服對方的傾向。因為當無法清晰地閱讀對方的肢體語言時，他們將變得更加著重彼此之間的口頭交流。」Smartsheet 員工使用多種科技進行遠距工作，包括 Zoom、Slack 和 RingCentral。

這些企業和其他在家工作公司的表現均優於美股指數。道瓊工業平均指數今年以來下跌 9.4%，標準普爾 500 指數下跌 8%。

Zoom

視訊會議軟體公司 Zoom (ZM-US) 是這場危機中最大的贏家之一。今年以來其股價已上漲約 67%。

在上週三 (4 日) 公佈財報後，CEO 袁征 (Eric Yuan) 在電話會議上告訴分析師，Zoom 本身已要求位於加州聖荷西總部的員工在家工作。他說，由於新冠病毒，許多企業首次讓員工使用 Zoom。

袁征說：「很多用戶第一次使用 Zoom 後都會說『哇，它的確有用』。」

Zoom 股價走勢

Slack

與微軟 (MSFT-US) 團隊競爭的 Slack (WORK-US) 股價今年來已經上漲約 11%。

Twitter (TWTR-US) CEO Jack Dorsey 本週稍表示，Twitter 已使用 Slack 和 Google 的 Hangouts Meet 產品舉行了第一次全體員工大會。

Slack 的一位發言人指出，Slack 的員工可以選擇在家工作，該公司在日本東京和大阪的辦公室已關閉直到另行通知。該公司軟體於 2019 年曾一度停擺，今年以來完全沒有宕機過。

Slack 股價走勢

RingCentral

RingCentral (RNG-US) 是一家提供雲端電話、視訊和簡訊服務的公司，該公司股價 2020 年以來已上漲 24%。

策略長 Praful Shah 表示，該公司最近使用量有所增加，包括在中國，

自 2 月初以來，數百名 RingCentral 的中國員工一直在家工作，而本週稍早，CEO Vlad Schmunis 在公司全員大會上表示，所有員工都可以在家工作。該公司員工一直都使用自有科技共同工作。

RingCentral 股價走勢

Citrix

Citrix (CTXS-US) 提供虛擬桌面科技，讓員工可以在公司以外使用公司內部程式。該公司股票今年來上漲 4.6%。

Citrix 鼓勵華盛頓、俄勒岡和加州員工在家工作，直到月底；而中國員工則強制在家工作。員工可以使用 Citrix 產品進行遠距工作。

這家總部位於佛州勞德代堡公司的軟體已為一些不得不面對新冠病毒的組織派上用場。

總裁兼 CEO David Henshall 指出，「例如，我們一直在與雪梨大學合作。」「由於實施旅遊禁令，有 14000 多名學生無法從中國前往澳大利亞，我們已經協助它們在中國的教職員工和學生建立聯繫，並提供他們在自有舒適和安全的居所繼續學習所需要的應用程式和數據。」

Citrix 股價走勢

微軟

微軟的 Teams App 用於語音和視訊通話以及聊天，股價今年以來已下跌 4.5%，但贏過同儕 Alphabet (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US)。

儘管 Teams 僅佔微軟營收的一小部分，上季達 369 億美元，但這是該公司全面戰略的一部分，讓訂閱的客戶在自有設備上安裝獨立的 app，以能從任何設備在任何地方使用服務。

微軟副總裁 Jared Spataro 在週四的網路貼史中寫道，自 1 月 31 日以來，在中國使用 Teams 舉行電話會議的次數增加了 500%。

Spataro 寫道：「儘管使用量有所增加，但整個疫情爆發期間的服務一直都很暢通。」