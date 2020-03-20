美股就要觸底? 市場極端恐慌或許代表跌勢接近盡頭

股市直線下墜，速度之快、幅度之深，許多交易員和散戶紛紛出場，但逐漸有一些經理人卻認為，恐慌到了極大程度不見得不好，這將把股市推向最深的低點並且止穩。

新債劵天王岡雷克日前表示，已經回補僅存三支股票的空頭部位，因為利潤實在太誘人，不得不獲利了結，這也是他多年來手上頭一次沒有放空美股的部位。他說出「市場恐慌顯而易見」這句話的當下，標普 500 指數暴跌 5%、連續第八天震盪超過 4%，從高點墜入熊市且跌幅累計達到三成的速度是史上最快。

跡象顯示，交易員和散戶終於雙雙逃離追蹤標普 500 指數的 ETF，證明整個市場士氣普遍低落。彭博分析師 Eric Balchunas 透露，就在週二 (股市遭遇 1987 年來最大閃崩的隔天)，有人 -- 可能是某家大型機構 -- 從 Vanguard 標普 500ETF 撤出近 40 億美元，寫下該基金史上最大單日流出額。該基金在此之前連續 19 天都有資金流入。

Vanguard 標普 500ETF 出現單日最大資金流出。(來源: Bloomberg)

這顯示史上最快的熊市暴跌，最終阻止了在拋售期間大量湧入的散戶。但是資金外流也代表市場可能就要走向暴跌的盡頭。交易員週二也從 SPDR 標普 500ETF Trust 撤資逾 65 億美元，接著週三從貝萊德的 iShares Core 標普 500 ETF 撤回 33 億美元。

標普 500 指數從高點回跌三成，自 1928 年至今只發生過七次，短短略多於兩週的時間達到這般跌幅，歷史上也只有 1929 年和 1987 年可比擬。

這波拋售潮中增加空頭部位的避險基金也開始買回股票以回補，摩根士丹利的資料顯示，他們的淨空頭回補部位達到至少去年 12 月底以來高點。

標普 500 指數自高點回跌三成。(來源: Bloomberg)



分析師對底部的預測

RBC Capital Markets 分析師 Lori Calvasina 本週二度調降對標普 500 指數年終價位和 EPS 預測，年底將以 2,750 點封關，但潛在跌幅深達 1,725 點 -- 這可能發生在標普 500 指數跌破 2300 點、走勢步上 2008 年 9 月和 10 月後塵時。果真如此，標普 500 指數將自週三的收盤價再下跌 28%。

Calvasina 說，雖然他們調降了目標水準，但相信新型冠狀病毒對股市的影響集中在上半年、經濟影響接著在年中浮現，然後到年底將出現押注經濟復甦的交易。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 說，目前股市走向和 2008 年 10 月雷同，雖然波動仍劇烈，但大盤在接下來 10 個交易日試圖築底。假如直接套用 2008 年下跌 32%，標普 500 指數將跌到 1868 點，這也是該公司預測最糟情況的底部。

彭博分析師 Gina Martin Adams 則認為，股票價格反映的是比過往平均而言更嚴峻的經濟衰退。油價暴跌提高了標普 500 成分股企業獲利下滑的風險，儘管這個產業對獲利的影響不如以往。然而今年油價暴跌幅度已經大過以往衰退時期所見的情況，這還要有訂單和就業條件下降兩個條件配合，企業獲利才會衰退。

在這種情況下，EPS 可能下降 14%，意味著標普的公允價值為 2665 點。

Adams 說，儘管企業獲利前景的不確定性仍是不利因素，但從股票被超賣的程度和廣度來看，股市或許就要觸底。

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