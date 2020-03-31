〈美股早盤〉道瓊早盤跌逾百點 本季跌幅達21.8% 創1987年來最差單季表現

週二 (31 日) 為本季最後一個交易日，美股結束昨日的漲勢，於早盤三大指數呈下跌趨勢，道瓊指數下跌超過 100 點。

道瓊指數於第一季下跌了 21.8%，創下自 1987 年以來最差的單季表現，S&P 500 指數則於本季下跌了 18.7%，為自 2008 年以來最差的單季表現。

武漢肺炎疫情

美國總統川普於週一 (30 日) 表示，聯邦社交距離指引可能還會進一步加強，對歐洲、中國及其他幾個國家的旅行禁令，也可能會再擴大至其他國家。

另外，白宮政府建議大多數人繼續待在家裡，並避免 10 人以上的聚會、避免在餐館或酒吧用餐，造成疫情惡化，並繼續執行至 4 月 30 日。

截至台北時間週二 (31 日)22 時許：

道瓊指數下跌 142.66 點或 -0.64%，暫報 22184.82 點

那斯達克下跌 30.09 點或 -0.39%，暫報 7744.06 點

標普 500 下跌 13.58 點或 -0.52%，暫報 2613.07 點

費半上漲 4.65 點或 0.33%，暫報 1550.37 點

台積電 ADR 上漲 0.02% 至每股 47.84 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.698%

紐約輕原油上漲 4.43% 至每桶 20.98 美元

布蘭特原油上漲 1.85% 至每桶 26.91 美元

黃金下跌 1.06% 至每盎司 1625.80 美元

美元指數上漲 0.39% 至 99.670 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.05%，達 255.21 美元。

美銀全球研究分析師 Wamsi Mohan 於週一 (30 日) 重申對蘋果「買進」評價，並將蘋果列入美銀的最佳精選名單。Mohan 亦重申蘋果目標價每股 300 美元。

Mohan 表示，蘋果的資產負債表良好，擁有約 2000 億美元的現金總額。另外，蘋果亦表示可能在 4 月發佈財報時，再宣佈新一輪執行庫藏股的消息。

美國航空 (AAL-US)

美國航空早盤上漲 4.90%，達 12.85 美元。

美國航空於週一 (30 日) 表示，為了疏緩旅客人數下降對營運所造成的衝擊，計劃將申請 120 億美元的紓困金。根據美國國會於上週通過的紓困方案，預計將提供航空業者 500 億美元的紓困金，其中 250 億美元將用於支付航空業員工薪資至 9 月底，另外 250 億美元則為紓困貸款。

美國航空 CEO Doug Parker 表示：「由於公司的現金水位相對較高，再加上政府的紓困金，我們有自信能撐過本次疫情的衝擊。」

Visa (V-US)

Visa 早盤下跌 0.67%，達 164.45 美元。

Visa 於週一 (30 日) 表示，由於疫情造成消費者支出萎縮，導致 Visa 的交易量受到打擊。該公司預估，第二季的營收將僅呈現中個位數的增長。

為了防止疫情擴大，各國政府採取社交距離、封城等措施，造成消費需求滑落，其中，旅遊、餐廳、娛樂、及汽油的支出更是大幅下跌。Visa 表示，3 月份最後兩週的交易量出現了明顯的減少，尤其是旅遊相關的消費。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月芝加哥 PMI 報 47.8，預估 40.0，前值 49.0

美國芝加哥採購經理人指數 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

根據瑞銀針對資產在 100 萬美元以上的投資人所進行之調查顯示，投資人對於美國近期的景氣抱持日益悲觀的態度，69% 的受訪者認為美國將於未來 12 個月內陷入衰退，較 3 月初的 46% 上升。

另外，瑞銀亦針對小型企業負責人進行調查，有 66% 的企業負責人對於美國經濟的前景抱持樂觀態度。瑞銀研究員 Jeff Scott 表示，儘管受訪企業表示疫情對於公司營運造成重創，並導致營收下滑，但企業仍認為所受到的衝擊將僅持續數個月。

Robeco 的分析師 Fabiana Fedeli 表示，股市將持續大幅波動，且預期將會受到許多利空消息影響，包括：疫情擴大的消息、或是對於企業資產負債表惡化的擔憂，但同樣的也會有一些利多消息。

New York Life Investment 的經濟學家 Lauren Goodwin 亦表示，在流動性、信用、及疫情風險獲得紓緩之前，預期股市將維持高波動性。