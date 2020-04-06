中研院15分鐘快篩試劑量產單 傳寶齡、台塑生醫奪下

新冠肺炎全球肆虐，快篩需求大爆發，中研院完成 15 分鐘快篩試劑，將授權台廠生產。業界傳出，寶齡富錦 (1760-TW) 與台塑生醫在廠區相關認證與量產規模均已到位，奪單呼聲高。由於相關市場需求強勁，業者拿到相關訂單之後，業績可望呈現爆發性成長。

寶齡、台塑生醫不評論市場傳聞。寶齡表示，該公司在技術、生產規模都不是問題，也能達到政府量產目標，不過最終仍須由政府通知；台塑生醫則說，須待政府釋出新進展，若政府有需要量產，將全力配合。

台塑集團 (1301-TW) 旗下的台塑生醫是國內最大的快篩試劑製造廠，據悉，快篩試劑單班月產能可達 50 萬劑，生產項目包括流感、驗孕、愛滋、毒品等，在台總市占率超過 3 成，其中流感市占率高達 75%、毒品更達 9 成。

寶齡富錦也可提供檢測試劑一條龍生產服務，包括研發技術、臨床經驗與法規認證等，其中，流感快篩試劑 (Flu A+B 型) 國內市占率達 3 成。寶齡的免疫層分析技術，除可同時結合 A 型與 B 型流感，也能整合新冠病毒檢測試劑。

中研院基因體研究中心已針對 7 種人類冠狀病毒核蛋白 (Nucleocapsid protein) 抗原，製造出第一批 46 株毫克等級產量的單株抗體 (IgG)，其中 1 株抗體有極佳單一辨識性，且只對新冠病毒有反應，不會與 SARS、MERS、一般感冒等冠狀病毒有交叉反應，技術可再 15-20 分鐘內就得知檢測結果。

中研院已與多家台生技廠商談生產快篩檢測產品，接觸的業者需具有自行生產側流免疫快篩裝置、工廠須經過製藥工廠管理 (GMP) 認證，以及具衛福部食藥署 (TFDA) 查驗登記經驗，廠商並須能在 3-4 個月內通過 TFDA 認證並啟動量產，經層層評選並通過後，才能與適合的廠商簽約。

業界人士透露，台灣目前僅針對高風險族群進行篩檢，因此每日約篩檢 3000 件，若想要達到「普篩」，每日篩檢量上看萬件，國內符合中研院快篩試劑生產條件的廠商屈指可數，目前看來僅台塑生醫、寶齡富錦符合，可望被列為快篩量產國家隊。中研院則強調，目前尚未與任何廠商簽署技轉授權契約。