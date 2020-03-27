Avigan新冠肺炎臨床具療效 台獨家代理商生達：已有醫院洽詢

新冠肺炎疫情延燒，日商富士軟片 (Fujifilm) 子公司研發的流感藥物法匹拉韋 (商品名 Avigan)，經臨床研究證實具有療效，中國與日本都有意採用，生技廠生達 (1720-TW) 為台灣獨家代理商，在台灣備有庫存。生達證實，已有多家國內醫院對該藥物治療新冠肺炎有興趣，登門詢問想儲備庫存。

業界人士說，全球新冠肺炎疫情嚴重，中國、日本有意將法匹拉韋導入治療確診病患，未來若更多國家採用，可能掀起搶購潮。生達是該藥品在台灣獨家代理商，未來若國內正式開放用於新冠肺炎，在正常的管道下，所有醫療院所都必須透過生達取得該藥品。

外媒報導，中國採用法匹拉韋對新冠肺炎確診者進行治療，結果顯示具療效，包含對肺炎患者進行投藥後，短期患者病毒檢查從陽性轉為陰性，或是症狀減輕。中國官方考慮正式採用該藥物作為治療新冠肺炎的藥物之一，日本政府更儲備約 200 萬人份的數量，將進行臨床研究。

法匹拉韋商品名「Avigan」，由日本富士軟片子公司富山化學株式會社與富山大學醫學系研發而成，是一種抑制 RNA 聚合酶的抗病毒藥品。

中國科學技術部先前發布訊息指出，透過對 340 名病患進行臨床實驗證明，法匹拉韋治療新冠肺炎有顯著效果，有病患在接受治療 4 天候病毒就已從體內情除，中位數則是 11 天。且在接受 X 光檢查證實，接受法匹拉韋治療的患者中，約有 91% 的患者症狀有所改善。未使用該藥物的患者為 62％。日本則針對七、八十名病人進行臨床試驗，認為對輕度及中度新冠肺炎患者較有效。

生達是 Avigan 台灣獨家代理商。公司表示，目前在台灣有該藥品庫存，自從中國、日本開始進行法匹拉韋臨床試驗後，已有多家國內醫院上門詢問細節，希望可以儲備藥品庫存。

不過，法匹拉韋在台灣是管制藥物，目前僅限用於 A 型流感，若醫院想用法匹拉韋，針對對新冠肺炎確診患者進行治療，需向主管機關申請專案進口，待審核通過後，透過生達引進台灣。

生達表示，法匹拉韋起初用於伊波拉病毒臨床試驗，效果不錯，後續發現也可應用在新型 A 型流感，雖然疾管局現有法匹拉韋庫存，但未開放用在新冠肺炎患者身上。

業界人士說，雖然中國、日本對法匹拉韋有高度興趣，但法匹拉韋具有致畸胎性等副作用，不可使用於兒童、已知或準備懷孕及授乳者，提醒民眾留意。