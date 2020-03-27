〈瑞磁展望〉COVID19檢測試劑最快4月通過美EUA 首批貢獻營收逾7500萬元

瑞磁生技 ABC-KY (6598-TW) 總經理何重人今 (27) 日表示，已開發出新冠病毒 (COVID19) 檢測試劑，預計今年 4 月底前可通過美國 EUA(緊急使用授權)，待審核通過後，首波將出貨 1000 份，可望貢獻營收約 250 萬美元 (約新台幣 7500 萬元)。

何重人指出，目前新冠病毒肺炎篩檢可透過 2 種模式，分別為免疫與 RNA 核酸，其中，免疫篩檢方式，主要是檢測體內抗原，雖然取樣數量較少，不過檢測時間較短、約 15-30 分鐘，但檢測準確度不高；透過 RNA 核酸的 RT-PCR 檢測方式，雖然檢測時間長達 1-3 小時，不過準確度高，目前台灣衛服部也是用此檢測方式。

何重人表示，瑞磁開發的 COVID19 檢測試劑，也是利用 RT-PCR，單次檢測時間約 3 小時，不過同時可檢測 96 位病患，相比其他業者，單次只能檢測 1 位病患，瑞磁可檢測的數量是數倍。

何重人指出，COVID19 檢測試劑預計今年 4 月申請美國 EUA(緊急使用授權)，由於目前美國疫情嚴重，審核時間最短僅需 2 天、最長 2 周，因此，預計 4 月底前可取得 EUA 審核，並將與既有的產品呼吸道 20 項診斷試劑一同銷售。

據了解，瑞磁 COVID19 檢測試劑首批可提供 1000 組，可測試 10 萬名病患，估可貢獻 7500 萬元營收，將先提供給既有的醫院客戶，預期首批出貨後，有助快速拓展新客戶。