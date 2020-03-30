歐美需求萎縮 4月顯示器面板價格面臨小幅下跌壓力

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，3 月顯示器面板價格呈現結構性上漲，但 4 月隨著電視面板價格進入調整期，預期面板廠產能分配轉趨寬鬆，加上歐美消費市場需求萎縮風險加大，顯示器面板價格將面臨小幅下跌壓力。

群智表示，受肺炎疫情影響下，3 月中國顯示器需求下滑，反觀疫情在歐美蔓延，帶動遠端辦公、遠端教學需求增加，讓 3 月顯示器供需出現結構性緊張，但隨著中國供應鏈逐漸復工，加上全球各國為防堵疫情實施封閉、關閉商店，恐讓 4 月消費需求萎縮，拖累價格下滑。

從尺寸別分析，群智分析，21.5、23.8 吋顯示器面板因短期供需緊張，3 月模組均價分別上漲 0.3、0.2 美元，預期 4 月均價止漲，Open cell 價格也持平，27 吋顯示器面板，因總體供需穩定 3 月價格持平，預期 4 月價格將小幅下跌 0.3 美元，大尺寸也將小幅下跌。

筆電面板方面，群智指出，受惠遠端辦公、遠端教學需求，疫情對筆電市場衝擊較顯示器市場小，短期更出現筆電缺貨現象，終端需求強勁，但隨著代工廠產能 3 月陸續恢復到 80% 以上，筆電面板廠產能也陸續恢復，供需狀況維持健康。

價格方面，群智預測，低端 TN 產品均價受成本支撐，3 月上漲 0.2-0.5 美元，預期 4 月持平，而主流 IPS 產品，預期 3 月、4 月價格也持平。