〈美股早盤〉美國確診數升至全球首位 道瓊開盤跌逾700點 台積電ADR跌逾5%

美股在連續 3 個交易日上漲之後，於週五 (27 日) 開盤回跌，由於美國目前確診病例數已超過中國，成為全球首位，市場擔憂疫情對於美國經濟的衝擊將會擴大，且美國於週四 (26 日) 所公佈的初領失業金人數，亦創下歷史新高。

美股於週五 (27 日) 開盤四大指數皆下跌，道瓊指數大跌超過 700 點，台積電 ADR 則下跌 5.63%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學統計，美國的確診病例數已攀升至全球首位，目前已超過 8.2 萬例，高於中國的確診病例數 81782 例，以及義大利的 80589 例，對此，美國總統川普則表示，對於中國病例數據的真實性感到懷疑。

據外電報導，英國首相強生於週五 (27 日) 確診感染武漢肺炎，目前正在進行居家隔離，並表示將會持續透過視訊會議，領導國家一同對抗肺炎疫情。

另外，由於武漢疫情於全球迅速蔓延，中國外交部、中國國家移民管理局在週四 (26 日) 深夜突然宣佈，決議自 2020 年 3 月 28 日 0 時起，暫停持有效中國簽證和居留許可的外國人入境。

截至台北時間週五 (27 日)22 時許：

道瓊指數下跌 799.07 點或 -3.54%，暫報 21753.10 點

那斯達克下跌 225.53 點或 -2.89%，暫報 7572.01 點

標普 500 下跌 87.97 點或 -3.34%，暫報 2542.10 點

費半下跌 55.91 點或 -3.56%，暫報 1518.19 點

台積電 ADR 下跌 5.63% 至每股 47.07 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.739%

紐約輕原油下跌 4.25% 至每桶 21.64 美元

布蘭特原油下跌 4.33% 至每桶 25.20 美元

黃金下跌 1.00% 至每盎司 1634.70 美元

美元指數上漲 0.47% 至 99.925 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US)

甲骨文早盤下跌 2.89 %，達 49.00 美元。

甲骨文股價於近期以來持續下探歷史低點，該公司股價於 3 月 12 日下滑至每股 39.71 美元，創 2017 年 2 月以來最低。甲骨文於週四 (26 日) 收盤價為每股 50.48 美元，在過去一年來下滑 4.7%，下滑幅度小於整體 S&P 500 指數的 18.6%。

該公司於近日宣佈大規模的內部人股份購買，由董事 Charles Moorman 在 3 月 23 日及 3 月 26 日，一共購買了 3 萬股、且總金額達 140 萬美元的股份，平均買入價格為每股 47.47 美元。

Gap(GPS-US)

Gap 早盤下跌 9.13%，達 7.66 美元。

由於武漢肺炎疫情擴大，導致 Gap 及旗下品牌 Old Navy、Banana Republic 的所有門市皆被迫關閉，因此，該公司撤回今年全年度的財測，並宣佈將延後股利發行計劃。另外，Gap 亦表示，將會動支金額達 5 億美元的信用貸款額度。

穆迪於週四 (26 日) 下調 Gap 的債券信評，由「Baa2」調降至「Ba1」，為垃圾等級債券。

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 5.63%，達 170.00 美元。

由於美國政府通過 2 兆美元的財政刺激方案，促使波音股價在週四 (26 日) 大漲 13.80%，且於過去 4 個交易日內飆漲近 90%。

分析師推測，波音股價此波的飆漲，與近期的大跌有關。在疫情引發市場不確定性，資金紛紛撤離下，導致波音陷入嚴重的「超賣」情形。

小摩分析師 Seth Seifman 將波音股票評級評為「持有」，目標價為每股 130 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.1%，前值 0.1%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.1%

美國 2 月個人支出月增率報 0.2%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國 2 月個人收入月增率報 0.6%，預估 0.4%，前值 0.6%

美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

巴克萊銀行美股策略師 Maneesh Deshpande 表示，就中期而言，美股下行風險仍高，另外，投資人面臨的兩大不確定性：經濟活動停擺的期間、以及疫情對於經濟造成的損害，則仍舊無解。

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，雖然美股於本週呈現上揚趨勢，但是，本週末美國確診病例數的增加，卻將造成很大的變數，美國目前確診病例數已超過中國及義大利，且疫情持續惡化中，因此，在美國及英國等國的確診病例數達到高峰之前，預期股市還會再面臨多次的衝擊。