汎德永業連6年賺1股本 配息8.4375元創新高

汎德永業 (2247-TW) 今 (30) 日公布去年財報，稅後純益 7.32 億元，年減約 3.5%，每股純益 10.2 元，連 6 年賺逾 1 個股本，汎德永業董事會也通過，擬配發每股現金股利 8.4375 元，創新高，配息率逾 82%，以今日收盤價 205 元計算，現金殖利率逾 4%。

汎德永業去年合併營收 337.5 億元，年增 4.3%，營業毛利 39.78 億元，年增 6.17%，毛利率年增 0.21 個百分點至 11.79%，營業利益 9.24 億元，年減 1.87%，營業利益率 2.74%，年減 0.17 個百分點。

汎德永業說明，去年新車銷售和維修保養兩大業務均有逾 4% 的成長，其中，新車銷售動能主要來自國內車主對進口車需求提高，及 BMW 和 Porsche 有多款新車發表上市帶動買氣。

維修保養業務方面，隨著 BMW 和 Porsche 在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率高，加上多個新據點陸續啟用，包括台南永康全功能旗艦展示服務中心、Porsche 高雄楠梓全功能展示服務中心和台中的專業鈑噴中心等均發揮明顯助益，汎德永業樂觀看待維修保養業務，將維持逐年穩健成長趨勢。

展望後市，汎德永業指出，豪華進口車買氣並未明顯受肺炎疫情影響，BMW 主力休旅車車款持續熱銷中，同時，第一季 Porsche Cayenne Coupe 新車陸續到港，營收動能無虞。

隨著電動車產業發展，汎德永業將在台灣車市導入 BMW 及 Porsche 品牌能源車與智能車，Porsche 首款電動車今年將上市，有利進一步提升在國內豪華車市占率。

另外，汎德永業斥重金打造的 Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心，占地面積超過 1.4 公頃，是亞太地區最大的保時捷全功能展示中心，即將加入營運，有利穩固在高端車市經銷的地位。