日本拉高邊境管制措施 全球1/3國家地區旅客將無法入境

受武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，日本政府決定在出入境管理採取更嚴格作為，要求該國民眾不要前往美國、中國、韓國全域，以及歐洲的大多數地區，範圍也將擴展到東南亞的部分地區，相關措施預估在近日上路。此外，日本政府也將拒絕來自上述國家地區的旅客入境日本。

跟據《NHK》報導，由於武漢肺炎疫情在全球各地迅速升溫，日本政府在提供給停留海外以及打算出國日本民眾的旅遊參考資訊「旅遊疫情建議」，正階段性的拉高層級。另外在邊境管制方面，也針對來自確診案例較多國家的旅客們，陸續採取拒絕入境措施。

在這波疫情當中，由於美國的確診案例激增，日本政府決定在近日內將美國的旅遊疫情建議提高到「Level 3」，凡是過去兩週曾在美國停留的外國人，都將遭到日本當局拒絕入境。

全球肺炎疫情急速升溫 (圖片：AFP)

而除了美國之外，日本政府打算將同樣作法擴展到中國、韓國全域，還有包含英國在內的幾乎所有歐洲國家，也將含括泰國等東南亞地區國家旅客。

在如此決定下，除非有特殊情事，全球有幾乎 1/3 國家地區的旅客，都將無法入境日本。

在旅遊疫情建議拉高至「Level 3」的國家地區之外，日本當局也將其他地區的旅遊疫情建議一律拉高至「Level 2」，要求日本民眾在非必要、不緊急的情況下不要出國。且打算要求所有旅客在入境日本後，都必須隔離 14 天時間。