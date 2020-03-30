農糧組織：疫情擾亂全球糧食供應 恐進一步引發危機

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響擴大，聯合國農糧組織 (FAO) 擔心，確保全球糧食的勞動力及供應鏈可能遭到破壞。

農糧組織預期，今年 4 月及 5 月就會見到部分影響。

農糧組織在一份報告中說，除非採取迅速措施，保護最弱勢的群體，保持全球糧食供應鏈存活，並減輕疫情對整個糧食系統的影響，否則人們將面臨迫在眉睫的糧食危機。

農糧組織指出，限制勞工移動等各類措施，可能會阻礙農業生產。絕大多數農產品加工者停工，也會帶來打擊。

此外，近日多個國家陸續禁止糧食出口，引發各界關注。越南為了確保國內大米的庫存量，宣布從 3 月 24 日起開始，暫停以任何形式對外出口各種大米。哈薩克斯、塞爾維亞及俄羅斯等國，也推出限制本國糧食出口措施。

農糧組織指出，疫情已經影響到至少 44 個需要外部糧食援助的國家。而全球只有約 5% 的國家能夠在糧食上自給自足。

農糧組織表示，目前已經見到涉及糧食運輸物流方面的挑戰，以及由於減少獲取動物飼料和屠宰，對畜牧業帶來衝擊。「由於後勤限制和勞動力短缺，造成產能減少，這與中國的情況類似。」

截至目前為止，由於糧食供應充足，對農業的干擾還不明顯。但農糧組織認為，肉類和易腐商品等高價值產品價格上漲的可能性更大。

農糧組織首席經濟學家 Abdolreza Abbassian 上週表示，即使主要糧食出口國有大量穀物和油料作物供應，市場上仍然可能出現短缺。「這不是供應問題，而是對糧食安全的行爲改變造成的。」

Abdolreza Abbassian 指出，各國民眾和政府恐慌性囤積食品，食品通膨可能即將來臨，若大型進口製造商緊急購買，很容易就形成國際的糧食危機。