超越金融海嘯！日本史上最大刺激計劃箭在弦上

日本首相安倍晉三週六 (28 日) 表示，計劃在約 10 天之內提出額外預算案，投入金額將史無前例，為刺激經濟提供金援，同時他也提出警告要求日本民眾要有與肺炎病毒作持久戰的準備。

安倍提到：「政府要提出因應對策，公布一個集中，短期性方案以刺激需求。」他補充說明，這個刺激計劃綜合財政，貨幣和稅收政策。他表示，政府將提供無息貸款，包括提供給民間的金融機構。同時，日本政府將為日本公民提供現金援助，並採取行動保障就業。他補充說，這些行動的規模將比十年前的金融危機更大。

根據多家外資券商最新預測指出，受到肺炎病毒散播的衝擊，日本經濟正處於自金融危機以來的最弱時期。高盛周三 (25 日) 已調降 2020 年日本 GDP 的預估值，從衰退 2.1% 降至衰退 3.1%。

而巴克萊銀行則指稱，日本消費稅上調至 10%(2020 年 10 月)、武漢肺炎疫情的爆發，及東京奧運會的延期將導致日本財政緊縮。

在安倍晉三發表上述言論之前，日本國會已通過自 4 月 1 日開始的會計年度常規預算案，金額約 9500 億美元。未來再加上安倍所提的「額外」預算案，日本財政赤字的急速擴大似乎無法避免。

(資料來源: Bloomberg,2020 預估值為 DBS 數據, 鉅亨網製圖) 隨著日本政府支出增加，日本今年財政狀況將再惡化

不過在目前這個時機點，財政問題已是次要，如何做好防疫，提振民眾消費信心是放在第一位。若疫情無法控制，消費急速下滑，通縮問題將更棘手。

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