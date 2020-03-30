南非債信評等淪入垃圾級 殖利率飆到12% 蘭特再創歷史新低

南非本幣與外幣債信評上周五遭國際評等機構穆迪降至「垃圾級」Ba1，衝擊南非幣蘭特進一步跌到歷史新低，債券殖利率飆高，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情升高致使經濟衰退，債券評等可能深陷「垃圾級」評等泥淖。

受到降評的影響，南非蘭特兌美元上周五下跌 2.1%，首度跌破 18 後，周一再度觸及歷史低點 18.0729，是彭博追蹤的新興市場貨幣中表現最差者；Investing 網站數據顯示，南非十年期公債殖利率飆升，周一上漲 61 個基點，最高來到 12.31%。

南非蘭特連續兩天來到歷史新低 18.0729。(來源：新浪財經)

穆迪將南非評等調降至 Ba1，主要是因財政實力不斷惡化，電力供應短缺、企業信心和投資持續疫軟以及長期結構性勞動力市場僵化，將持續壓抑經濟成長。目前南非新冠肺炎確診人數來到 1280 例，在疫情衝擊下，政府控制經濟惡化的能力大為受限。

穆迪將南非的評等調降至 Ba1，比投資級別低一個等級，同時將債務前景維持在負面，反映了經濟成長和財政指標的下行風險。而另兩家主要國際評等機構惠譽和標普，則早在 2017 年就調降南非的信評至次級投資等級。。

穆迪信評表示，南非評等遭降可能導致債務負擔增加、借貸成本增加和削弱得資金的管道。

今年以來，外資已自南非債券市場撤出 468 億蘭特 (約 27 億美元)，摩根士丹利表示，南非遭到降評後，可能再被富時世界政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index) 剔除，預估影響資金外流達 40 億美元。