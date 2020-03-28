比金融危機還慘！武漢肺炎肆虐 廣告支出遭腰斬

互動廣告局 (Interactive Advertising Bureau) 週五公布的調查顯示，在當前因武漢病毒大流行導致經濟放緩的背景下，企業廣告預算的縮減程度恐怕比 2008-2009 年金融危機時期還劇烈。

該調查採訪 390 位媒體買家、媒體策劃人員和品牌管理者，詢問他們對 2020 年剩餘時間內在美國的廣告計畫。該團體代表 650 家從事數位廣告和行銷的企業

研究發現，幾乎 1/4 企業已經暫停所有廣告支出到第二季底，其餘 46% 則縮減預算。下半年感受到的衝擊預計溫和一些，但多數企業仍表示現在下結論為時過早。

在此調查團體中，44% 受訪者認為當前放緩的衝擊將比 2008 年至 2009 年的金融危機「還要惡劣許多」，另外 30% 認為較金融危機時「惡劣一些」。

調查發現，3-6 月期間，數位廣告支出較初始計畫縮減 33%、傳統媒體支出下降了 39％。3-4 月下降情形更明顯，數位廣告支出縮減 38%、傳統媒體支出下滑 43％。5-6 月兩者分別減少 28% 和 35%。

該調查團體預估，企業大砍每一種廣告類別的支出，包括數位顯示、視頻和音頻、有線電視、地區電台、印刷品、戶外和直郵等。

受影響程度最小的將是付費搜索，但即便影響程度最小， 3-4 月期間企業對該類別的廣告支出也比初始計畫縮減 30%，而 5-6 月則預計縮減 21%。

受影響最大的是傳統戶外廣告 (例如廣告牌這一類)，預計 3-4 月下降 51%，5-6 月則下降 41%。

對於報紙、雜誌、電視和廣播電台業者以及廣告牌業者與廣告贊助的網站服務來說，廣告收入來源可謂遭腰斬，將是相當可怕的消息。

至於今年下半年，2/3 受訪者認為現在談論是否變更廣告支出計畫還太早了。

過去一週，推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US) 都預警了數位廣告的疲弱狀況，華爾街已開始調降對谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的財測。