交屋就跌價 認賠殺出最多可領回60%簽約金

疫情來襲，建商擔心預售退屋潮蠢蠢欲動，面對是否交屋的抉擇，專家建議，自用購屋者可向銀行申請延長寬限期，投資客若擔心房價跌幅大於利潤價差，可選擇不交屋、認賠殺出，最多可拿回 50 至 60% 的簽約金。

房市專家陳高超認為，若以及看壞房市認定還會跌價，可以試著拿出誠意與建商協商，告知困難，或許有機會拿回部分款項。以總價 1000 萬的房屋為例，交屋前，買方多半已付出總價 15% 金額（含訂金、簽約金及工程款）約 150 萬元，通常建商會扣除廣告與銷售成本，退回已支付金額的 50 至 60%，大約可拿回 75~90 萬元。據悉，竹科放無薪假的電子新貴就是採取這種模式退場。

若只是每月付款稍微吃力，但對地段未來三、五年後的長期發展還是看好，那就屬「短期套牢」，購屋客可以向銀行申請寬限期或延長房貸年限，都能有效降低每月負擔，未來等房價回穩到高於購入成本，就可考慮獲利了結，或繼續持有。

投資客最在乎的不外乎是能不能賺到價差，陳高超分析，若是以入手的預售案周邊跌幅已超過中古屋跌幅，就該當機立斷，認賠殺出，不要交屋，早點和建商談判，拿回部分資金比較實在。特別不是蛋黃區的地區，價格下修意味著打回原形，之前的價格都是炒作起來的，短期內不易盼到回升。

如果地段條件不錯、抗跌性佳，加上出租客源無虞、租金行情好，大可以不必認賠殺出，可以規劃長期出租，熬過房市低迷期。此外，若是在精華區捷運站點附近一次買進 4、5 戶小豪宅套房的投資客，則可以調控手上持有比例，留下 2、3 間，減壓財務壓力，以求解套。